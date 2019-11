Avec le changement de saison et le froid qui arrive, moult petits travaux sont de mise dans nos maisons pour en améliorer le confort. Cela dit, un entretien régulier est le meilleur moyen de préserver sa maison et ses biens…

Stéphanie Lévesque

Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

La tâche

Si vous ne l’avez pas fait cet été, il n’est pas trop tard pour laver le revêtement extérieur de votre maison. Est-ce nécessaire ? Tout dépend de son état et de votre situation géographique. Si vous habitez près d’un grand centre ou d’une autoroute, il peut y avoir plus de saletés. Sinon, le nettoyer ne causera pas de tort, surtout si c’est bien fait !

Bon à savoir

Il est bon de se remémorer les règles de sécurité à respecter lors de travaux extérieurs. Faire bon usage des échelles. Éviter d’arroser les prises électriques extérieures. S’assurer de ne pas accrocher l’entrée du gaz naturel ou la sortie d’eau. Utiliser le bon produit, selon le type de revêtement. S’il y a lieu, respecter la durée d’application indiquée sur la fiche technique.

Le matériel à prévoir

Brosse à poil doux

Manche télescopique (facultatif)

Détergent selon ce qui est à éliminer

Tuyau d’arrosage, pour le rinçage

Pourquoi le faire ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On conseille de nettoyer de bas en haut. Sinon, rincez bien pour éviter les marques de nettoyage.

C’est un entretien à double fonction. Profitez de l’occasion pour ajouter une inspection visuelle. S’il y a un désordre plus important, vous pourrez le réparer avant l’hiver. On passe à l’action parce qu’il y a bien des saletés accumulées ou des taches que l’on souhaite enlever. Si vous repérez des traces de moisissure, éliminez-les et cherchez-en la cause afin d’enrayer le problème.

Les complications possibles

– Le fini du revêtement s’est transformé – attention de ne pas frotter trop fort une zone sale pour ne pas le modifier. Tentez plutôt d’utiliser la bonne solution nettoyante.

– Afin d’éviter de rayer la surface, utilisez une brosse à poils souples.

– Durant le nettoyage, vous repérez des clins qui bougent ou se détachent ? Tentez de réparer le tout en replaçant le bardage décroché ou brisé. Si vous avez un doute, prenez des photos et communiquez avec un entrepreneur.

LES ÉTAPES

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rincez en tenant le jet droit.

1. Pour avoir une plus grande portée, utilisez une brosse pourvue d’un long manche.

2. On conseille de nettoyer de bas en haut. Sinon, rincez bien pour éviter les marques de nettoyage.

3. Rincez en tenant le jet droit.