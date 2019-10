Du 24 au 27 octobre, dans l’aire de jeu du Stade olympique, le salon ExpoHabitation d’automne entrera dans une nouvelle ère. L’équipe chargée de le préparer, en place depuis un an et demi, intégrera de nouveaux éléments, dont une scène équipée d’électroménagers, qui sera notamment à la disposition des chefs Chuck Hughes et Bob le Chef.

Danielle Bonneau

La Presse

« On veut donner une identité à chaque salon », indique Jean Saad, directeur général du secteur habitation, à Montréal, d’Expo Media, affilié à Marketplace Events. La même équipe organise dorénavant le salon ExpoHabitation, en février, le Salon national de l’habitation, en mars, et l’ExpoHabitation d’automne, en octobre.

« À l’automne, on se tourne vers l’intérieur, précise-t-il. Les volets construction et rénovation demeurent, mais celui de la décoration est très fort. »

Les organisateurs ont formé un partenariat avec l’entreprise JC Perreault, qui aménagera une cuisine fonctionnelle sur une scène et en profitera pour mettre en valeur la cuisinière ultra haut de gamme de la collection Signature Kitchen Suite. Celle-ci est chapeautée par la multinationale sud-coréenne LG Electronics, qui a donné carte blanche à des experts pour innover, en ayant en tête le marché nord-américain. La cuisinière biénergie de 48 pouces, dont le prix de détail suggéré est de 22 000 $, regroupe trois types de cuisson : à induction, au gaz et sous vide.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR EXPO MEDIA Les organisateurs du salon ExpoHabitation d’automne ont formé un partenariat avec JC Perreault, qui aménagera une cuisine sur une scène. La cuisinière ultra haut de gamme de la collection Signature Kitchen Suite sera mise en valeur. Le chef Chuck Hughes et Bob le Chef feront chacun des démonstrations, qui dureront deux heures.

Démonstrations

La cuisine s’animera lorsque le chef Chuck Hughes et Bob le Chef y apparaîtront. Ils feront chacun des démonstrations, qui dureront deux heures, du jeudi au samedi. Bob le Chef sera le seul à s’exécuter le dimanche. Des conférences seront aussi données sur la scène. Francis Gendron, cofondateur de Solution ERA, en donnera deux, le samedi après-midi, sur les maisons saines, écologiques et autonomes. Le jeudi et le dimanche, par ailleurs, Madame Rénove fera découvrir les sept outils essentiels pour réussir un projet de rénovation. Les conférences Du Proprio auront aussi lieu à cet endroit.

C’est rare qu’il y ait une scène dans le salon d’automne. On veut l’amener à un autre niveau, en incluant des célébrités. Jean Saad

ILLUSTRATION FOURNIE PAR EXPO MEDIA Les Industries Bonneville feront découvrir le modèle Natur-Evo, conçu pour évoluer au gré des besoins des occupants.

« Synvain Rénove, un humoriste qui fait sensation sur YouTube avec ses conseils de rénovation plus ou moins vrais, est notre nouveau porte-parole, ajoute M. Saad. On veut attirer une clientèle qui ne viendrait pas nécessairement. Les jeunes commencent de plus en plus tôt à faire des projets d’avenir. Ils sont moins habitués à faire des transactions face à face. Or l’automne, c’est le bon temps pour planifier des travaux, afin de s’assurer qu’ils seront faits l’été suivant. La plupart des visiteurs veulent vendre ou acheter une propriété au cours des deux années qui suivent. Ils peuvent rencontrer quelques centaines d’exposants à un seul endroit. »

Deux maisons grandeur nature seront aménagées. Les Industries Bonneville feront découvrir le modèle Natur-Evo, conçu pour évoluer au gré des besoins des occupants. Maisons Confort Design présentera de son côté une microhabitation de 721 pi2.

Consultez le site du salon ExpoHabitation d’automne : https://expohabitationautomne.ca/