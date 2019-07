L'air pur de la Cité-Jardin

À l'est du parc Maisonneuve, juste au sud du boulevard Rosemont, se cache un quartier paisible rempli de jolies maisons entourées de verdure : la Cité-Jardin du Tricentenaire.

Ce n'est pas tout le monde qui connaît cette oasis montréalaise, mais ceux qui la découvrent en tombent souvent amoureux. Inauguré en 1942 pour souligner les 300 ans de Montréal, le quartier s'inscrit dans la continuité du courant City Beautiful, né en Europe à la fin du XIXe siècle en réaction à l'industrialisation de la ville. Dans ce mouvement d'embellissement des villes, on préconise un environnement sain : des maisons unifamiliales (pour une faible densité d'habitations), beaucoup de verdure (pour respirer de l'air pur), ainsi que des parcs publics à proximité (pour une dose supplémentaire d'air pur).

Plus de 75 ans plus tard, la Cité-Jardin montréalaise, sise dans l'est de l'arrondissement de Rosemont- La Petite-Patrie, tient toujours ses promesses. On y trouve sept avenues en croissant qui se terminent en cul-de-sac, nichées autour du parc Cité-Jardin. Dans l'une d'elles, l'avenue des Cèdres, la maison du coin est à vendre...

C'est avec un pincement au coeur que François Gervais et sa conjointe Marie-Josée ont mis une pancarte devant leur propriété récemment. Ils auraient volontiers profité du quartier plus longtemps, mais ils souhaitaient se rapprocher de leur famille, sur la Rive-Sud.

Des rénovations

La maison, qui date de 1945, fait partie des 167 propriétés construites dans la Cité-Jardin entre 1942 et 1947. L'ancien maire de Montréal Jean Drapeau a d'ailleurs habité dans la rue voisine !

Quand les propriétaires ont pris possession des lieux, à l'angle de l'avenue des Cèdres et du boulevard Rosemont, la maison avait bien besoin d'une cure de jeunesse. « Admettons que ce n'était pas un clés-en-main ! », résume François Gervais en riant.

Heureusement, le couple n'avait pas peur de se lancer dans de grandes rénovations, au contraire. « On est des fanas d'immobilier et d'aménagement, poursuit François. Je travaille chez IKEA, donc c'est sûr que je suis toujours là-dedans. »

Résultat : ils ont rénové la maison de fond en comble en faisant une grande partie des travaux eux-mêmes. « L'isolation, la plomberie, le chauffage, tout est neuf », affirme le propriétaire.

Les réglementations étant assez serrées dans la Cité-Jardin, ils ont dû respecter plusieurs contraintes dans leurs projets de rénovation. Par exemple, la taille des fenêtres devait rester la même, explique M. Gervais. Et n'agrandit pas sa résidence qui veut... « Au début, on voulait faire un agrandissement, parce qu'on est une famille reconstituée de six. Mais on n'a pas eu la permission. Finalement, ça a bien adonné, parce que deux de nos enfants sont partis en appartement. On aurait une maison beaucoup trop grande pour nos besoins ! »

À défaut d'avoir pu ajouter cet agrandissement, ils ont pu construire un grand balcon à l'arrière de la maison, où ils aiment prendre leurs repas pendant la belle saison.