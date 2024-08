PHOTO LUIS ACOSTA, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Je suis ici dans la mine depuis 30 ans. On sort des émeraudes de temps en temps […] mais c’est de plus en plus difficile », constate Gilberto Cifuentes, 54 ans. Le mineur reconnaît qu’il est temps pour lui de chercher un meilleur travail ailleurs après des décennies de misère et difficultés. « Être guaquero, c’est dur […] On se fixe des délais et des échéances. » Cette incertitude permanente, mêlée à l’espoir illusoire de faire fortune, a été son carburant mais aussi sa perdition, avoue-t-il avec résignation.