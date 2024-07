PHOTO ADNAN ABIDI, REUTERS

Dans l’immense ville qui compte environ 20 millions d’habitants, le mercure a frôlé les 50 °C à de nombreuses reprises. Du mois d’avril à celui de juin, le nombre d’appels reçus pour signaler des brasiers a plus que doublé par rapport à l’année précédente. Qui plus est, les incendies ont causé cette année un nombre trois fois plus élevé de morts qu’en 2023 pour la même période.