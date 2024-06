Le 1er juillet prochain, de nombreuses personnes seront poussées à la rue, faute de logements accessibles. Des personnes qui n’ont jamais imaginé se retrouver en situation d’itinérance. Comme certaines, rencontrées dans la rue ces derniers mois par notre photojournaliste Martin Tremblay.

Plongée dans l’itinérance

Exacerbée par la pénurie de logements, la crise de l’itinérance frappe de plein fouet le Québec, où le nombre de femmes dans la rue, en particulier, ne cesse d’augmenter. Et les ressources ne suffisent plus à répondre à la vague de personnes sans logis. Notre photojournaliste Martin Tremblay est allé à la rencontre, à Montréal et en région, de nombreuses personnes qui n’ont plus de toit.