PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Jamie Seymour et un assistant près des réservoirs situés à l’extérieur de son hangar de travail. Selon les scientifiques, les changements climatiques pourraient accroître le risque d’être piqué par une méduse irukandji. Il y a une soixantaine d’années, ces méduses sévissaient durant les mois de novembre et de décembre. Aujourd’hui, en raison de la hausse de température des océans, cette période s’étend jusqu’à mars, et l’on retrouve ces méduses mortelles de plus en plus au sud.