Depuis des générations, les « chasseurs » de miel népalais bravent les falaises de l’Himalaya pour récolter à des dizaines de mètres du sol un miel aux propriétés hallucinogènes (connu sous le nom de miel fou) produit par les plus grosses abeilles du monde. Une tradition aujourd’hui menacée par la diminution constante du nombre de ruches. Une raréfaction imputable au réchauffement climatique, alertent des experts.

L’abeille au miel d’or menacée

PHOTO NAVESH CHITRAKAR, REUTERS Les ruches bâties sous des surplombs rocheux peuvent faire jusqu’à 2 mètres de diamètre et sont peuplées de milliers d’abeilles.

Le miel hallucinogène produit par les abeilles géantes de l’Himalaya (apis laboriosa) se vend entre 30 et 40 $ US le kilo sur les marchés noirs asiatiques, environ six fois le prix du miel népalais ordinaire. Cette manne s’épuise aujourd’hui avec la diminution du nombre de ruches en forme de croissant installées à flanc de falaise. La communauté Gurung de Taap, à environ 175 km à l’ouest de la capitale népalaise, Katmandou, qui pratique l’art de la chasse au miel depuis des générations, voit cette source de revenus se tarir depuis une décennie. « Nous avons récolté environ 600 kg de miel il y a 10 ans, puis 180 kg l’année dernière et seulement 100 kg cette année », s’inquiète Hem Raj Gurung, 41 ans.