Allen McInnis a passé plus de 30 ans au journal The Gazette et a gagné de nombreux prix durant sa carrière, dont la photo de l’année selon La Presse Canadienne à deux reprises.

Vous êtes en voyage, il ne reste de l’espace que pour 36 photos sur votre portable, et votre écran est mort. Vous devez attendre votre retour à la maison pour télécharger vos photos sur votre ordinateur pour les voir. Votre réflexe sera sûrement de ralentir, de prendre votre temps pour bien réaliser vos photos afin d’avoir des souvenirs de qualité. Telle était la réalité à l’époque de la photo argentique et de son bon vieux film 36 poses noir et blanc. Avant qu’apparaissent l’infinité et l’instantanéité du numérique.

Là où le temps s’arrête Photographe de presse depuis près de 40 ans, Allen McInnis a été témoin de l’évolution de la technologie photographique au cours de sa longue carrière. Il a conservé sa vieille Leica M6, sa chambre noire et il s’est fait une réserve de produits photo quand il a senti que l’argentique grand public tirait à sa fin. Ça lui permet aujourd’hui de faire de la photo en prenant le temps. Le temps de penser, le temps de choisir, 36 poses à la fois, et d’imprimer ses photos dans sa chambre noire où, justement, le temps s’arrête.

François Roy PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE François Roy Après avoir travaillé pour Le Journal de Montréal et La Presse Canadienne, François Roy est entré à La Presse en 2005 comme photographe jusqu’en 2011. Il a remporté le prix Antoine-Desilets catégorie nouvelles en 2005 et obtenu deux mentions de la Society of News Design. En 2011, il s’est joint à l’équipe vidéo de La Presse comme cameraman et monteur. Après avoir été chef de la division photo en 2013, il est retourné à ses vieilles amours, la photographie de presse.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Prendre le temps de faire de la photo de rue permet à Allen de rencontrer des gens, comme Greg, qu’il salue ici, un ami de sa fille croisé sur la Plaza St-Hubert par le plus grand des hasards. Monté sur une poubelle, le photographe réalisait à ce moment quelques clichés de piétons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Allen mesure la luminosité à l’aide de son posemètre avant de prendre une photo de cette voiture d’une autre époque entreposée dans une cour de La Petite-Patrie. « Revenir à la base me permet de prendre le temps de penser. Penser à ce que je fais avec mon appareil, comment je vais exposer ma photo, comment je vais ensuite développer mon film. Je ne peux rien corriger sur Photoshop ensuite. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Allen McInnis photographie deux personnes qui traversent le tunnel reliant la rue Boyer à la Plaza St-Hubert. Cette photo deviendra le fil conducteur de ce reportage. La majeure partie des photos prises durant la séance l’ont été autour de ce tunnel, le photographe attendant patiemment que des gens l’empruntent pour réaliser l’image désirée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une fois chez lui, il rembobine le film de son appareil. Geste iconique de l’époque argentique, pont entre le terrain et la chambre noire.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est l’heure des préparatifs en vue d’imprimer les photos dans la chambre noire.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Allen calcule minutieusement le bon ratio de produit chimique pour développer son film.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le photographe examine les résultats sur ses négatifs, s’attardant plus particulièrement à la case du tunnel. Choisir des photos par l’entremise des négatifs est un lent processus.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Allen conserve un bon lot de papier photo et de rouleaux de film de différents formats dans un congélateur. Le photographe avait anticipé le déclin du secteur de l’argentique, et il s’est fait toute une réserve à l’époque. « Il en restera même après ma mort », dit-il à la blague.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dans la chambre noire, il expose le papier photo avec son agrandisseur. « Ma fille et moi pouvons passer des soirées entières dans la chambre noire. Imprimer seulement deux photos chacun. Prendre le temps qu’elles soient à notre goût, pour réaliser, une fois le travail terminé, qu’il est passé minuit. »