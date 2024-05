PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Au gala du 24 mars, Vlada (en noir) s’oppose à Sally. « J’aime ce personnage parce qu’il est à l’opposé de ma personnalité. Elle me donne un certain équilibre, car je suis plutôt douce et réservée. Dès que je traverse le rideau, le personnage de dictatrice prend le dessus. Je deviens Vlada, une femme froide et intense. Et quand la foule me crie “pas fine !”, ça m’encourage parce que ça veut dire que ça fonctionne. J’ai envie de me donner encore plus ! »