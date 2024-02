PHOTO LOUISA GOULIAMAKI, REUTERS

Michalis Tsiamitas, 2 ans, fils cadet de Vasilis, se cache derrière une couverture qui sèche sur la corde à linge, à l’extérieur de la maison familiale. Les tempêtes violentes et les inondations sont devenues plus fréquentes ces dernières années, tandis que la hausse des températures rend les étés grecs plus chauds et plus secs, créant des conditions propices aux incendies de forêt.