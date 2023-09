PHOTO KAREN HAIBARA, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’équipe séniore du club de rugby Fuwaku s’entraîne à la mêlée, phase de jeu qui survient à la suite d’une faute mineure ou d’un arrêt de jeu, et durant laquelle les avants de chaque équipe forment un bloc, épaule contre épaule, et s’entrechoquent. L’équipe de septuagénaires de Kamakura, au sud de Tokyo, fait partie des quelque 150 clubs séniors japonais qui organisent des matchs avec contact pour les joueurs de 40 ans et plus, certains étant âgés de plus de 90 ans.