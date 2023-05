PHOTO ELOISA LOPEZ, REUTERS

Abattues pour leurs œufs, leur viande et leur carapace, les tortues, ou pawikan comme on les appelle aux Philippines, sont menacées par le commerce, la chasse, la perte d’habitat et le changement climatique. Les cinq espèces de l’archipel – tortue verte, tortue imbriquée, tortue caouanne, tortue luth et tortue olivâtre (photo) – sont en danger.