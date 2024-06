Très tôt le matin, sur le coup de 6 h, le plafond m’est tombé sur la tête et les volets se sont ouverts. J’ai eu peur. Je me suis cachée sous les draps. Mon père est venu me chercher. Il y a un obus qui a cassé une cheminée, qui est tombée sur l’oreiller où ma mère venait de se réveiller. Ça a fait bouger la maison. Mon père est monté par les escaliers extérieurs de la maison à côté pour voir ce qui se passait. Il a dit qu’on ne voyait plus la mer, c’était que des bateaux.

À un moment donné, on est allés avec des voisins dans un pavillon qui avait une cave semi-enterrée, à 500 m de la mer. On était trois ou quatre familles avec pas mal d’enfants. Ça tirait derrière la maison parce que c’était les Allemands. Ça tirait devant la maison parce que c’était les Canadiens qui approchaient. On était pris entre deux feux. On avait peur. On avait l’impression que les Allemands étaient tout proches des petites fenêtres. On ne les voyait pas, mais c’était tellement fort qu’on avait l’impression qu’ils étaient là.

Il y avait une porte à double battant qui descendait dans la cave par l’extérieur. On a entendu un gros coup et elle s’est ouverte. Des soldats canadiens avec le visage grimé sont entrés et nous ont braqués. Ils ne pensaient pas trouver des civils si près de la mer. Rien qu’à voir la tête des parents, on a compris que c’était les gentils, mais sur le coup, ça m’a impressionné.

En fin de journée, je suis allée me promener sur la digue avec mon grand-père. Les troupes avaient avancé, il voulait voir ce qui se passait sur la plage. Ce dont je me souviens, c’est qu’on ne voyait plus le sable. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de matériel, et je pense que la mer devait être pleine. C’est la première fois que je voyais des morts. On n’est pas restés longtemps. Il s’est rendu compte qu’il n’aurait pas dû m’amener là. Mais on était curieux, tout était nouveau. Huit jours après, peut-être, on marchait au bord de l’eau avec mon grand-père. La mer devait monter, il y avait des vagues, des petites vagues. Et d’un seul coup, j’ai vu une main, comme ça, toute seule, qui venait avec la vague… Mon grand-père est allé tout de suite chercher un soldat pour la récupérer. En douceur.

Après les troupes de choc, il y en a eu d’autres qui sont venues. Tous les soirs, des convois de camions montaient sur Caen avec des Canadiens. Il y avait du matériel, des véhicules, des installations de camps, des troupes restées sur place. Mon père s’est lié avec plusieurs soldats. Ils venaient à la maison. C’est comme ça que j’ai découvert les oranges, le chewing-gum et le mercurochrome.

Plus tard, quand je travaillais à la mairie de Courseulles-sur-Mer, j’ai bien connu Léo Gariépy. C’est un soldat canadien qui avait débarqué dans un char amphibie. Il avait beaucoup aimé la région. Il est reparti au Québec, il s’est marié, il a eu des enfants, mais ça n’a pas très bien marché avec son épouse, alors au début des années 1960, il est revenu à Courseulles pour voir tous les gens qu’il avait connus à l’époque. Il a été reçu en héros, comme le sauveur du 6 juin ! Il est resté une quinzaine de jours, puis il est reparti au Canada. Il est revenu vivre ici en 1968, le maire lui avait dit : si vous venez, je vous trouverai du travail…

Il est mort une nuit, tout seul, dans la cabine du port où il s’occupait des entrées de bateau. C’était un homme charmant et aujourd’hui, à Courseulles, il y a une rue à son nom.

Propos recueillis par Jean-Christophe Laurence, La Presse