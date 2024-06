Le matin, il y avait du vent et c’était gris. On a été réveillés par le bruit, ça canardait, les Alliés larguaient leurs pruneaux. Les rafales. Les sons. On avait peur. On est descendus dans la cave et il y avait déjà d’autres voisins qui étaient cachés là.

Il y a un petit père [vieux monsieur] qui habitait juste à côté de chez nous. Ils bombardaient la ligne de chemin de fer qui passait juste derrière chez lui. Quand c’est tombé, il s’est trouvé décapité. Sa petite-fille s’est cachée sous le lit, sa femme n’a pas pu se cacher au complet, elle a eu les fesses pleines d’éclats d’obus. Quand mon père a su qu’elle était blessée, il est allé la chercher pour la mettre avec nous dans la cave.

À un moment donné, il y a un monsieur qui dit : il ne faut pas qu’on reste là, c’est trop petit, on va tous se faire tuer. Alors on est tous allés dans une villa un peu plus haut, où la cave était plus spacieuse. C’est là que les soldats canadiens sont arrivés et qu’ils nous ont mis en joue. Dans la rue, ma mère nous avait mis un couvercle de lessiveuse sur la tête, moi et mon frangin.

Deux ou trois jours après, quand ça s’est calmé, nous, les gamins, on a été faire un tour sur la digue. On a vu un soldat allemand dans un abri. Son casque était percé, il y avait sa cervelle le long du mur. Il était sur une mitrailleuse, les poignets et les chevilles attachés avec des fils de fer. Voir ça à 10 ans, ça fout une baffe [silence]. Je me souviens aussi du curé de Saint-Aubin qui se promenait sur la plage pour donner les derniers sacrements aux soldats à plat ventre qui mouraient. Ça aussi, ça m’a frappé. Nos parents ? On ne leur avait pas demandé l’autorisation ! Ce qu’on a vu, c’était par mégarde. On leur avait échappé.

Les soldats canadiens, dans les jours après, on allait les voir. Les paysans leur donnaient du lait à boire, tout chaud sorti de la vache. C’est ma mère qui fournissait les tasses et les bols. Il y avait plein de matériel sur la plage. Après ? C’est devenu plus sympa, quand même. Il y avait une bonne ambiance entre voisins. Mais ça nous a marqués, c’est sûr. Mon épouse habitait à Lisieux, qui a été très bombardé. Aujourd’hui, quand elle entend un avion passer, elle n’aime pas ça… C’est choquant quand on voit ce qui se passe maintenant en Ukraine. Encore un fou. Poutine, c’est Hitler 2 ! Très franchement, je ne pensais pas voir la guerre encore une fois dans ma vie…

Propos recueillis par Jean-Christophe Laurence, La Presse