Israël et le Hamas en guerre

Manifestations au Moyen-Orient en soutien aux Palestiniens

(Bagdad) Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi dans de nombreux pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens, au septième jour d’une guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque inédite et sanglante du mouvement palestinien.