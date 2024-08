En avril, Téhéran avait déjà lancé une attaque sans précédent de drones et de missiles sur le territoire israélien, en représailles à une frappe contre le consulat iranien à Damas, attribuée à Israël.

(Washington) Les États-Unis ont mis en garde lundi contre une attaque iranienne « significative » contre Israël, et ce dès cette semaine, se joignant à plusieurs pays européens pour demander à Téhéran d’y « renoncer ».

Aurélia END Agence France-Presse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a lui déclaré que son pays avait le « droit de répondre » à toute agression contre lui, pendant un entretien téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qui l’a exhorté à éviter une escalade.

Les États-Unis « partagent la préoccupation » d’Israël à propos d’une attaque imminente venant de l’Iran et des groupes alliés de Téhéran dans la région, a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

Washington, qui a renforcé ces derniers jours sa présence militaire au Moyen-Orient, prévoit selon lui « une série d’attaques conséquentes », pouvant intervenir dès « cette semaine », de la part de l’Iran et de groupes armés alliés tels que le Hezbollah au Liban.

« Renoncer »

Le sujet a été abordé lors d’un entretien lundi du président Joe Biden avec les dirigeants français, allemand, italien et britannique.

Tous ont appelé l’Iran, dans un communiqué commun publié par la suite, à « renoncer » à une attaque qui aurait des « conséquences graves » pour la sécurité régionale.

Le chancelier allemand, mais également le chef du gouvernement britannique, Keir Starmer, ont fait part directement de leur préoccupation lors d’entretiens téléphoniques avec le président iranien.

PHOTO POOL, VIA REUTERS Le chancelier allemand Olaf Scholz

« L’Iran ne cédera jamais aux pressions, aux sanctions, et à la coercition, mais considère qu’il a le droit de répondre aux agresseurs conformément aux normes internationales », a dit ce dernier, selon un communiqué publié par l’agence officielle Irna à l’issue d’un entretien téléphonique avec le dirigent allemand.

La Maison-Blanche a reconnu que si cette attaque iranienne survenait, « cela pourrait certainement avoir un impact sur les discussions » prévues jeudi sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, accompagné d’une libération des otages israéliens qui y sont détenus.

Un otage tué

Le porte-parole de la branche armée du Hamas a annoncé lundi que ses combattants avaient « tué un otage » et « blessé deux otages femmes » dans « deux incidents séparés » dans la bande de Gaza, où 111 Israéliens sont toujours retenus, dont 39 sont morts, selon l’armée israélienne.

L’Iran et ses alliés ont menacé Israël d’une riposte armée après l’assassinat, le 31 juillet à Téhéran, du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, attribué à Israël, et la mort, la veille, du chef militaire du Hezbollah Fouad Chokr, tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

PHOTO OREN ZIV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE À Tel-Aviv, un homme passe en scooter devant des affiches d’Israéliens pris en otage par des militants palestiniens à Gaza.

En avril, Téhéran avait déjà lancé une attaque sans précédent de drones et de missiles sur le territoire israélien, en représailles à une frappe contre le consulat iranien à Damas, attribuée à Israël.

La tension est très vive aussi au Liban, après des mois d’échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise entre le puissant mouvement islamiste Hezbollah, allié du Hamas, et l’armée israélienne.

Laquelle poursuit son offensive dans la bande de Gaza, notamment dans des régions où elle fait face à une résurgence du Hamas et de groupes alliés.

Lundi, des bombardements aériens ont visé Khan Younès et Rafah, dans le sud, selon des habitants.

Frappe sur une école

Dans le nord, l’identification des corps se poursuit après la frappe israélienne sur une école qui a tué 93 Palestiniens, selon la Défense civile, samedi dans la ville de Gaza.

L’armée israélienne, selon laquelle cette école était utilisée par le Hamas et le Djihad islamique, a affirmé que sa frappe avait « éliminé » 31 combattants des deux mouvements palestiniens armés.

Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne, après l’attaque sur son sol qui a entraîné la mort de 1198 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles israéliennes.

L’offensive israélienne lancée en représailles sur la bande de Gaza a fait au moins 39 897 morts, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants tués.

Tension entre Nétanyahou et son ministre de la Défense

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a véhément répondu lundi à son ministre de la Défense Yoav Gallant qui l’a accusé, selon des médias, de « retarder » un accord de trêve dans la bande de Gaza.

« La raison pour laquelle l’accord » pour une trêve à Gaza où Israël est en guerre contre le Hamas palestinien depuis dix mois « est retardé est, entre autres, Israël », a déclaré lundi M. Gallant devant une commission parlementaire, selon la presse locale.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant.

« Il existe une option d’accord qui mènerait à un arrangement au nord et au sud » d’Israël, avec le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, « et une deuxième option qui est l’escalade qui mènera à la guerre », a-t-il détaillé.

« Moi et l’appareil militaire, nous soutenons la première option », a encore dit le ministre qui a déjà plaidé par le passé pour un accord de trêve négocié.

M. Gallant a aussi tourné en dérision « les bavardages autour d’une victoire totale » sur le Hamas, un mot régulièrement utilisé par le chef de gouvernement.

« Quand Gallant adopte le discours anti-Israël, il réduit les chances d’arriver à un accord de libération des otages », a répondu M. Nétanyahou dans un communiqué de son bureau.

« Israël n’a qu’un choix : la victoire totale, qui signifie l’élimination des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et la libération des otages […] tout le monde y est tenu, M. Gallant inclus », a-t-il ajouté.

Après cette mise au point, M. Gallant a écrit sur X être « déterminé à atteindre les objectifs de guerre et à continuer le combat », tout en dénonçant « les fuites incessantes », notamment de ses propos dans un cadre qui se voulait confidentiel.

Le Hamas, lui, a aussitôt commenté la dispute. L’un de ses cadres, Ezzat al-Richq, a estimé dans un communiqué que « l’aveu de Gallant […] confirme ce que nous avons toujours dit ».

« Nétanyahou ment au monde et aux familles des otages, il se moque de la vie des otages et ne veut pas arriver à un accord, tout ce qui lui importe c’est que la guerre continue et s’étende », a-t-il encore accusé.