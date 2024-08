Soupçonné d’être le « cerveau » des attaques du 7 octobre, Yahya Sinouar est devenu mardi le nouveau chef du Hamas. Qu’est-ce que ça change ?

Nom : Yahya Ibrahim Hassan Sinouar

Yahya Ibrahim Hassan Sinouar Âge : 62 ans

62 ans Fonction : Chef suprême du Hamas

Chef suprême du Hamas Mots clés : Gaza, Israël, guerre, négociations, précarité

Pourquoi on en parle ?

Yahya Sinouar est devenu mardi le nouveau chef du bureau politique du Hamas et, du même coup, officiellement le numéro un de ce mouvement de résistance palestinien. Cette nomination survient après l’assassinat d’Ismaël Haniyeh, précédent chef de l’organisation, qui vivait en exil au Qatar et qui a été tué en Iran le 31 juillet dans une explosion imputée à Israël. Symboliquement, l’image est forte : inscrit par les États-Unis sur la liste des « terroristes internationaux », Yahya Sinouar est considéré comme le « cerveau » des attaques du 7 octobre en Israël et est visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale.

PHOTO ADEL HANA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinouar, en avril 2022

Un parcours violent

Caché depuis neuf mois dans les tunnels de Gaza, Yahya Sinouar est considéré comme une figure radicale du mouvement. Contrairement à ses prédécesseurs, plutôt portés sur la communication et l’énonciation de positions politiques, Sinouar a toujours été impliqué dans la lutte armée. Membre du Hamas dès sa création à la fin des années 1980, il a créé l’un des premiers services de sécurité du mouvement et croupi 20 ans dans les prisons israéliennes pour le meurtre de quatre Palestiniens soupçonnés de « collaboration ». Il a par ailleurs profité de sa captivité pour écrire un roman à saveur autobiographique. Il a été libéré en 2011 dans un échange de prisonniers historique. « Il est vu comme brillant, efficace et brutal », résume Rex Brynen, professeur de sciences politiques de l’Université McGill.

Il a décidé, il dirige

Selon le Hamas, le choix de M. Sinouar constitue un « message de défi » à l’endroit d’Israël, qui l’a d’ailleurs placé en tête de sa liste des hommes à abattre. « Ils ont tué Haniyeh, l’homme flexible et ouvert aux solutions. Maintenant, ils doivent faire face à Sinouar et aux dirigeants militaires », a déclaré un responsable de l’organisation palestinienne à la BBC. Pour Jérôme Drevon, spécialiste du djihad et membre de l’International Crisis Group, cette nomination montre surtout que le Hamas veut aller au bout de sa logique, en donnant les clés du mouvement à celui qui a organisé les attaques du 7 octobre. « Il peut y avoir un message indirect du bureau politique qui est de dire : Sinouar a décidé de cette guerre et il la mène maintenant en tant que chef du mouvement ; il prend les responsabilités, c’est lui qui paiera le prix s’il y a un prix à payer à la fin du conflit à Gaza. »

Quelle direction pour le Hamas ?

Avec Yahya Sinouar à la tête du bureau politique, le pôle décisionnel du Hamas se déplace pour de bon à Gaza. Mais comme le fait remarquer Rex Brynan, « c’était déjà le cas avant », puisque Yahya Sinouar avait un droit de veto sur les négociations concernant les otages et le cessez-le-feu qui étaient menées par son prédécesseur. Selon l’expert, cela ne devrait donc pas changer « substantiellement » la trajectoire du mouvement, celui-ci fonctionnant en outre « de manière consultative ». Bien qu’il soit difficile de connaître les vues actuelles de Sinouar, M. Brynen suggère toutefois que ce militant de longue date pourrait être « moins disposé au compromis » sur la solution à deux États ou un État (disparition d’Israël).

PHOTO KHALED ABDULLAH, REUTERS Des houthis tiennent des pancartes à l’effigie du nouveau chef du Hamas, Yahya Sinouar, lors d’une manifestation propalestinienne à Sanaa, vendredi au Yémen.

L’espoir des négos

La nomination de Yahya Sinouar survient à un moment d’instabilité dans la région. Les craintes sont grandes d’une escalade vers une guerre régionale plus large, l’Iran promettant de se venger d’Israël pour le meurtre d’Ismaël Haniyeh et le Hezbollah libanais menaçant de riposter après le meurtre par Israël de l’un de ses principaux commandants, lors d’une frappe aérienne à Beyrouth. Les médiateurs américains, égyptiens et qataris tentent toujours de sauver les négociations sur un accord de cessez-le-feu et de libération des otages, qui pourraient reprendre le 15 août au Caire ou à Doha, si aucun incident ou évènement majeur ne se produit d’ici là. Yahya Sinouar aurait manifesté son ouverture à une sortie de crise, mais à quelles conditions ?

Et après ?

Négos ou pas, l’avenir du nouveau chef du Hamas reste très précaire. Le mouvement palestinien sortira affaibli de conflit, alors qu’Israël a juré d’éliminer M. Sinouar. « Dans quelle mesure peut-il devenir un grand leader ? se demande Jérôme Drevon. Il va être obligé de rester dans les tunnels toute sa vie. En plus, il est possible qu’il ne sorte pas vivant de ce conflit-là. Il ne faut pas être naïf. Si la guerre devait se terminer, ses chances de survie ne sont pas non plus à 100 %… »

