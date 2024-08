Israël et le Hamas en guerre, jour 305 Course contre la montre pour éviter une escalade militaire au Moyen-Orient

(Jérusalem) La communauté internationale est engagée dans une course contre la montre pour éviter une escalade militaire entre l’Iran et ses alliés d’une part et Israël de l’autre, les États-Unis assurant travailler « jour et nuit » pour empêcher un embrasement régional.