(Bagdad) Des Américains ont été blessés lundi dans une attaque présumée à la roquette contre une base militaire en Irak, a déclaré un porte-parole de la Défense américaine.

Agence France-Presse

« Il y a eu une attaque présumée à la roquette [lundi] contre des forces américaines et de la coalition [internationale antidjihadistes] sur la base aérienne Al-Assad, en Irak. Les premières indications font état de plusieurs blessés du côté du personnel américain », a dit cette source.

« Des roquettes ont été lancées sur la base d’Aïn al-Assad », dans la province d’al-Anbar, avait indiqué plus tôt une source militaire sous couvert d’anonymat.

Certaines « sont tombées à l’intérieur de la base », et une roquette est tombée sur un village voisin sans causer de dégâts, a-t-elle ajouté.

Un commandant d’un groupe armé pro-iranien a pour sa part affirmé à l’AFP, également sous couvert d’anonymat, qu’au moins « deux roquettes ont ciblé » la base, sans préciser qui était à l’origine de l’attaque.

Une autre source du groupe et une source sécuritaire, également sous couvert d’anonymat, car non autorisées à parler à la presse, ont confirmé qu’une attaque avait eu lieu.

De telles attaques étaient fréquentes au début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, mais depuis elles ont beaucoup diminué.

Cependant, cette dernière attaque à la roquette survient alors que les craintes sont de plus en plus fortes d’une attaque de l’Iran et de ses alliés contre Israël, après les assassinats récents de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah libanais, attribués à ou revendiqués par Israël.

L’Iran et le Hezbollah ont promis des représailles pour ces assassinats, qui sont les derniers d’une série d’attaques coup pour coup qui font craindre une conflagration régionale découlant de la guerre à Gaza.

L’« Axe de la résistance » contre Israël, aligné sur l’Iran, comprend également des groupes armés irakiens et les rebelles houthis du Yémen, qui ont déjà été entraînés dans la guerre démarrée il y a presque 10 mois.

L’attaque à la roquette de lundi survient après une frappe américaine mardi dernier qui a visé des combattants irakiens pro-iraniens « qui tentaient de faire décoller des drones d’attaque » qui « constituaient une menace pour les forces américaines et de la coalition » antidjihadiste dans la région, selon un responsable américain de la défense.

La frappe de mardi dernier, qui selon des sources irakiennes a fait quatre morts, était la première menée par les forces américaines en Irak depuis février.

Deux attaques récentes ont touché des bases abritant des soldats américains ou leurs alliés en Irak, le 16 et le 25 juillet.

Avant cela, les troupes américaines en Irak et en Syrie n’avaient pas été visées depuis avril. Mais les attaques contre elles avaient été beaucoup plus fréquentes – plus de 175 fois – pendant les premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Le mouvement « Résistance islamique en Irak », une nébuleuse de combattants issus des groupes armés pro-Iran, a revendiqué la plupart des attaques, disant les avoir menées en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

En janvier, une frappe de drone attribuée à ce mouvement avait tué trois soldats américains dans une base en Jordanie. En représailles, les États-Unis avaient lancé des dizaines de frappes contre des combattants pro-Iran en Irak et en Syrie.

Depuis, les attaques contre les forces américaines ont grandement diminué.

Bagdad a tenté de désenvenimer la situation, engageant des pourparlers avec Washington sur l’avenir de la mission de la coalition internationale en Irak, les groupes pro-Iran demandant son retrait.

Quelque 2500 militaires américains sont stationnés en Irak et 900 en Syrie.