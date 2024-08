Davantage de navires de guerre, « porteurs de missiles balistiques de défense » et « un escadron supplémentaire d’avions de combat », vont être déployés au Moyen-Orient, a indiqué vendredi le Pentagone.

(Beyrouth) Appels à quitter le Liban, renforcement du dispositif militaire américain au Moyen-Orient et suspension de liaisons aériennes : les inquiétudes face à une escalade militaire au Moyen-Orient enflent samedi après la multiplication des menaces de l’Iran et de ses alliés contre Israël.

Laure AL KHOURY Agence France-Presse

L’Iran, le Hamas et le Hezbollah ont accusé Israël de la mort mercredi du chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaïl Haniyeh, tué dans sa résidence à Téhéran. Son assassinat est survenu quelques heures après une frappe revendiquée par Israël qui a tué le chef militaire du mouvement libanais, Fouad Chokr, mardi soir près de Beyrouth.

Israël n’a pas commenté l’assassinat de Haniyeh, mais a juré de détruire le Hamas après une attaque sans précédent menée par ce mouvement le 7 octobre sur son sol, qui a déclenché une riposte dévastatrice de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Les dirigeants iraniens ainsi que les mouvements islamistes libanais Hezbollah et palestinien Hamas ont juré de venger la mort de Haniyeh et Chokr, le guide suprême d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, menaçant Israël d’un « châtiment sévère ».

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lors de sa visite à Washington, le 25 juillet dernier.

En face, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a affirmé que son pays était à un « niveau très élevé » de préparation pour n’importe quel scénario, « tant défensif qu’offensif ».

« J’ai peur de mourir »

Au vu de « la possibilité d’une escalade régionale par l’Iran et ses partenaires », les États-Unis, principal allié d’Israël, ont annoncé vendredi « modifier [leur] dispositif militaire » pour « améliorer la protection des forces armées des États-Unis » et « doper le soutien à la défense d’Israël ».

Davantage de navires de guerre, « porteurs de missiles balistiques de défense » et « un escadron supplémentaire d’avions de combat », vont être déployés, a indiqué le Pentagone.

Samedi, l’ambassade des États-Unis a exhorté ses ressortissants à quitter le Liban en prenant « n’importe quel billet d’avion disponible ».

« La situation pourrait se détériorer rapidement […] Mon message pour les ressortissants britanniques est clair : quittez maintenant » le Liban, a déclaré le chef de la diplomatie britannique David Lammy.

« J’ai très très très peur, je vais me préparer à partir. J’ai déjà réservé un billet et maintenant, ils disent que l’aéroport va… boum ! […] J’ai peur de ne pas pouvoir quitter ce pays et de mourir ici », déclare à Beyrouth Yana Abdelrida, une étudiante de 23 ans.

« Tel-Aviv et Haïfa »

PHOTO OREN ZIV, AGENCE FRANCE-PRESSE Une corvette de la marine israélienne patrouille dans le port d’Haïfa.

La guerre à Gaza a entraîné l’ouverture de fronts contre Israël par le Hezbollah et les rebelles yéménites houthis qui forment avec le Hamas et des groupes irakiens ce que l’Iran appelle « l’axe de la résistance » face à Israël.

Samedi, la représentation de l’Iran auprès de l’ONU a dit s’attendre à ce que le Hezbollah frappe en « profondeur » du territoire israélien, et « ne se limite pas aux cibles militaires », après que le chef du mouvement, Hassan Nasrallah, a parlé d’une « riposte inéluctable ».

Selon les Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique, Ismaïl Haniyeh a été tué par un « projectile de courte portée » tiré sur le bâtiment où il se trouvait après avoir assisté à la cérémonie d’investiture du président iranien.

« Le régime […] sioniste recevra certainement la réponse à ce crime au moment et au lieu appropriés », ont-ils averti.

Tel-Aviv et Haïfa « font partie des cibles », écrit samedi le quotidien ultraconservateur iranien Kayhan, qui prédit « de douloureuses pertes humaines ».

Les houthis ont eux aussi menacé Israël d’une « riposte militaire ».

Entretemps, le cycle de violences quotidiennes se poursuit à la frontière israélo-libanaise. Le Hezbollah a annoncé samedi la mort d’un combattant tué selon une source de sécurité par un « drone israélien » dans le sud du Liban et a revendiqué des tirs de roquettes contre le nord d’Israël.

Suspension de liaisons aériennes

Signe de l’inquiétude croissante, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs liaisons avec l’aéroport de Beyrouth, dont l’allemande Lufthansa jusqu’au 12 août.

PHOTO JOSEPH EID, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un avion survolant la plage Ramlet al-Baida à Beyrouth.

Air France et Transavia ont prolongé cette mesure jusqu’à mardi inclus, et Kuwait Airways va interrompre ses rotations dès lundi.

Lufthansa a aussi suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu’au 8 août.

La Suède a annoncé la fermeture de son ambassade à Beyrouth et appelé ses ressortissants à quitter le pays.

10 morts dans un raid à Gaza

Près de 10 mois après le début de la guerre à Gaza, l’armée israélienne y poursuit son offensive.

Selon la Défense civile locale, une frappe israélienne sur un complexe scolaire abritant des déplacés a fait dix morts à Gaza-ville dans le nord du territoire palestinien assiégé, ravagé et menacé de famine selon l’ONU.

L’armée israélienne a affirmé que le complexe servait de « cachette aux terroristes du Hamas ».

Le Hamas, qui a pris le pouvoir en 2007 à Gaza, est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

Son attaque le 7 octobre dans le sud d’Israël a entraîné la mort de 1197 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles israéliennes. Sur 251 personnes alors enlevées, 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l’armée.

L’offensive de représailles israélienne a fait jusqu’à présent 39 550 morts à Gaza, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, qui ne donne détaille pas le nombre de civils et de combattants morts.