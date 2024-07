(Beyrouth) Le Hezbollah a annoncé mercredi la mort du responsable militaire Fouad Chokr, visé la veille par une frappe israélienne près de Beyrouth, qui avec la mort du chef du Hamas palestinien à Téhéran a alimenté les craintes d’un embrasement régional.

Jonathan SAWAYA Agence France-Presse

Une source proche de la formation libanaise avait indiqué peu auparavant à l’AFP que son corps avait été retrouvé sous les décombres de l’immeuble touché par la frappe dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

L’armée israélienne avait annoncé avoir « éliminé » mardi soir Fouad Chokr, qui est selon elle « le plus haut responsable militaire » du Hezbollah et « le bras droit de Hassan Nasrallah », le chef du mouvement.

La frappe sur un immeuble d’un quartier densément peuplé a également tué cinq civils, trois femmes et deux enfants, selon le ministère libanais de la Santé.

Quelques heures plus tard, une autre frappe imputée à Israël a tué le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran.

PHOTO SAID KHATIB, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ismaïl Haniyeh

L’armée israélienne tient Fouad Chokr pour responsable de la mort, samedi dernier, de 12 enfants et adolescents, tués par un tir de roquette sur le plateau syrien du Golan, occupé par Israël. Le Hezbollah a démenti toute implication.

Près de 24 h après la frappe, le Hezbollah a annoncé dans un communiqué la mort du « grand leader combattant Fouad Chokr [Sayyed Mohsen], […] grand martyr sur la Route de Jérusalem », expression utilisée par le parti pour désigner ses combattants tués par Israël.

Le communiqué indique que le chef du mouvement, Hassan Nasrallah, prendra la parole jeudi lors de ses funérailles pour exprimer la position du Hezbollah concernant « cette attaque violente et ce crime grave ».

Fouad Chokr était également recherché par les États-Unis qui le considèrent comme « l’un des cerveaux » de l’attentat qui a fait plus de 200 morts en 1983 parmi les Marines américains à Beyrouth.

Les deux frappes ont alimenté les craintes d’une extension au Liban de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, et d’un conflit généralisé dans la région.

« Forte réponse »

« La situation est très dangereuse. Il y aura une forte réponse [du Hezbollah] à la frappe d’hier, et Israël ripostera de la même manière […] Si la guerre à Gaza dure depuis dix mois, nous pourrions être partis pour un an ou un an et demi », a estimé Imad, propriétaire d’une boulangerie à Beyrouth.

Le Hezbollah a menacé à plusieurs reprises par le passé de viser Israël en profondeur au cas où la région de Beyrouth serait prise pour cible.

« Ce qui s’est passé hier nous entraîne vers la guerre », a assuré également Elie Moussa, un militaire à la retraite.

Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Beyrouth au cours des derniers jours, alors que les Libanais vivant à l’étranger reviennent en grand nombre pour les vacances.

Mercredi, Air France et Transavia France ont décidé de prolonger la suspension de leurs vols jusqu’à samedi inclus « en raison de la situation sécuritaire ».

Dans la soirée, le Département d’État américain a appelé les voyageurs américains à ne pas se rendre au Liban « en raison des tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël », relevant à 4 – le plus haut degré de mise en garde – son niveau d’alerte concernant ce pays.

« Si vous vous trouvez au Liban, préparez-vous à vous abriter sur place si la situation se détériore », a indiqué le département d’État dans un communiqué, « encourageant fortement » les citoyens américains se trouvant au sud de ce pays à « partir ».

Le premier ministre libanais, Najib Mikati, a prévenu mercredi que la situation pourrait « devenir hors de contrôle » après l’attaque près de Beyrouth.

PHOTO BILAL HUSSEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le premier ministre libanais, Najib Mikati

Le Hezbollah, un allié du Hamas, a ouvert un front contre Israël au lendemain de l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, qui a déclenché la guerre.

Les violences ont fait 537 morts au Liban, en majorité des combattants du Hezbollah, mais aussi 110 civils, et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes de part et d’autre de la frontière.

« Nous ne permettrons pas non plus un retour à la situation où [le Hezbollah] est présent à la frontière », a déclaré mercredi le chef d’état-major israélien, le général Herzi Halevi.

« L’armée sait comment opérer et atteindre une certaine fenêtre dans un quartier de Beyrouth, elle sait également comment cibler un point précis sous terre, et comment opérer […] sur le terrain de manière très forte », a-t-il prévenu.

Le Hezbollah a assuré que la mort du chef du Hamas à Téhéran, qu’il a imputée à Israël, allait « renforcer la détermination » des groupes alliés à Téhéran à faire face à Israël.