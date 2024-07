Dans le nord d’Israël, des centaines de familles originaires des villages frontaliers avec le Liban ont trouvé refuge dans des hôtels, au bord du lac de Tibériade. Déplacées depuis plus de neuf mois, elles désespèrent de rentrer chez elles.

Hugo Lautissier Collaboration spéciale

Le 8 octobre dernier, Annat Zisovich, son mari et leurs deux enfants ont fait leurs valises comme s’ils partaient pour trois jours. Neuf mois plus tard, la famille occupe toujours la même petite chambre de l’hôtel Nof Geinusar au bord du lac de Tibériade, une région à bonne distance des combats.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Annat Zisovich et son fils dans leur chambre d’hôtel

« Tout est allé très vite. On a pris la décision d’évacuer dès que les frappes du Hezbollah ont commencé », se souvient Annat, 48 ans. C’est elle qui a coordonné l’évacuation du kibboutz Yiftah, situé à moins de deux kilomètres de la frontière libanaise, où vivaient 600 personnes avant la guerre, 70 aujourd’hui. « Depuis, on attend. Chaque jour qui passe est plus difficile que le précédent », ajoute cette ingénieure agronome.

Cela fait maintenant neuf mois que le Hezbollah, la milice chiite libanaise, a ouvert un front avec Israël en soutien au Hamas. Depuis le 8 octobre, les échanges de tirs de roquettes à la frontière sont presque quotidiens.

Ces dernières semaines, cette guerre de basse intensité, cantonnée à un périmètre limité, monte en puissance entre escalade verbale et intensification des frappes. Tsahal, l’armée d’Israël, a approuvé un plan d’attaque contre le Liban en vue d’une « guerre totale » et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a mis en garde l’État hébreu, affirmant « ne pas craindre la guerre ».

De part et d’autre de la frontière, 100 000 Israéliens du Nord et environ 100 000 habitants du sud du Liban sont déplacés depuis neuf mois. Avec les nouvelles victimes de samedi, les violences depuis le 8 octobre entre l’armée israélienne et le Hezbollah ont fait au moins 527 morts au Liban, en majorité des combattants, mais aussi 104 civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de différentes sources. Côté israélien, au moins 18 soldats israéliens et 24 civils ont été tués, selon l’armée.

« C’est notre vie maintenant »

Au bord du mythique lac de Tibériade, où Jésus aurait marché sur l’eau et effectué une pêche miraculeuse d’après les Évangiles, des enfants jouent dans la piscine, des familles lézardent sur la plage tandis que d’autres déjeunent à l’ombre d’une terrasse. Les déplacés, reconnaissables à leurs bracelets jaunes, et les simples touristes se croisent dans une ambiance de vacances estivales trompeuse.

« Ils nous ont abandonnés. Il faut que le gouvernement réalise qu’il y a 120 personnes en otage à Gaza, mais 100 000 prises en otage ici. Les efforts ne sont pas proportionnés », se désole Liat Engel, 41 ans, de la terrasse de son chalet, sur lequel elle a suspendu le drapeau israélien et celui, jaune, pour la libération des otages à Gaza.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Edward Gil, sa conjointe, Yarden, et leurs deux enfants vivent dans un hôtel au bord du lac de Tibériade depuis neuf mois.

« Qui menace qui ? Personne n’aime la guerre, mais il n’y a pas d’autre option », s’emporte Edward Gil, 39 ans. « Il n’y a pas de possibilité d’accord avec le Hezbollah, ces gens ont voué leur vie à détruire la nôtre. Et il faudrait passer un accord avec eux ? », fait mine de s’interroger ce père de deux enfants, qui était boulanger à Iftar. « Rien ne sera plus jamais comme avant dans le Nord. Il y a beaucoup de gens qui ne reviendront pas. »

« Quand va-t-on rentrer à la maison ? »

Les déplacés sont unanimes : ils ne rentreront pas sans garantie de sécurité durable. La plupart appellent à une offensive israélienne de grande ampleur et à une occupation du sud du Liban. Même si, lors du dernier affrontement avec la milice chiite libanaise, en 2006, l’armée israélienne avait dû battre en retraite.

Depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre, la peur d’une attaque terrestre du Hezbollah est dans toutes les têtes. C’est une perspective effrayante. « Avant le 7 octobre, on pensait que ça ne pourrait jamais arriver. Mais quand on sait que le Hezbollah est bien plus puissant et équipé que le Hamas, ça fait froid dans le dos », s’inquiète Yarden, femme d’Edward Gil.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les enfants en bas âge vont à l’école dans une salle sécurisée dans le sous-sol de l’hôtel.

Cette institutrice à l’école maternelle a vu l’état psychologique des enfants déplacés se dégrader au fil des mois. Chaque jour, ils font classe dans un bunker mis à disposition par l’hôtel. En ce jour de shabbat, la salle est vide. Les dessins des enfants affichés aux murs ne suffisent pas à égayer ce sous-sol triste à la lumière blafarde.

« Même dans leurs jeux, on sent qu’ils sont déboussolés. Ils font des jeux de rôle où l’un est un terroriste et l’autre un otage à Gaza, explique Yarden. C’est un âge où les enfants ont besoin de stabilité et de réponses. Ils demandent sans cesse : “Quand va-t-on rentrer à la maison ?” » À cette question, les parents n’ont pas de réponse.