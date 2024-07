Israël et le Hamas en guerre, jour 292 Nétanyahou appelle à « rester unis » face à un Congrès américain divisé

(Washington) Dans un discours enflammé et combatif, Benyamin Nétanyahou a appelé mercredi les États-Unis et Israël à « rester unis » face à la menace du Hamas et de l’Iran, défendant avec vigueur la guerre menée dans la bande de Gaza et condamnant ceux qui manifestent contre.