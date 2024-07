(Hodeïda) Des avions de combat israéliens ont mené samedi des frappes sur des cibles des rebelles houthis à Hodeïda au Yémen, provoquant un énorme incendie, au lendemain d’une attaque de drone meurtrière contre Tel-Aviv menée par ces insurgés.

Agence France-Presse

Il s’agit des premières frappes annoncées par Israël contre le Yémen, pays en guerre où les houthis, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, mènent depuis plusieurs mois des attaques contre des navires présentés comme liés à Israël, en mer Rouge et dans le Golfe d’Aden.

« Il y a peu de temps, des avions de combat israéliens ont frappé des cibles militaires du régime terroriste houthi dans la région du port de Hodeïda au Yémen, en réponse aux centaines d’attaques menées contre l’État d’Israël » par ces rebelles soutenus par l’Iran ces derniers mois, a indiqué l’armée dans un communiqué.

« L’entité sioniste paiera le prix pour avoir pris pour cible des installations civiles, et nous répondrons à l’escalade par l’escalade », a averti Mohammed Al-Bukhaiti, membre du bureau politique des houthis, qui contrôlent de vastes régions du Yémen dont Hodeïda (ouest).

PHOTO ASSOCIATED PRESS Les frappes ont provoqué un énorme incendie qui a ravagé le port.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, un haut responsable des houthis, Mohammed Abdelsalam, a dénoncé une « agression brutale d’Israël » contre le port stratégique de Hodeïda.

Selon lui, l’attaque a visé « des installations de stockage de carburant et une centrale électrique » à Hodeïda « pour faire pression sur le Yémen pour qu’il cesse de soutenir » les Palestiniens.

« Les raids de l’ennemi » ont fait des victimes, a dit le ministère de la Santé des houthis, sans indiquer de bilan précis.

La chaîne de télévision Al-Massirah a diffusé des images de Yéménites recevant, selon elle, des soins dans les hôpitaux après les frappes. Plusieurs d’entre eux ont des bandages et sont allongés sur des civières. Un homme interrogé par la chaîne a dit que de nombreux blessés étaient des employés du port.

Les frappes ont provoqué un énorme incendie qui a ravagé le port, recouvert d’une imposante colonne de fumée noire, selon des images d’Al-Massirah. « Les équipes de défense civile et les pompiers tentent d’éteindre l’incendie qui brûle dans les réservoirs de pétrole du port. »

« Le sang a un prix »

Vendredi, une attaque de drone menée par les houthis a fait un mort à Tel-Aviv après avoir déjoué le système de défense israélien, en pleine guerre à Gaza entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste contre le sol israélien le 7 octobre.

« Le sang des citoyens israéliens a un prix », a asséné après l’attaque le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, en menaçant de représailles les houthis.

PHOTO RICARDO MORAES, REUTERS Un édifice a été ciblé vendredi par un drone houthis à Tel-Aviv.

« Cela a été clairement démontré au Liban, à Gaza, au Yémen et dans d’autres endroits – s’ils osent nous attaquer, le résultat sera le même », a-t-il dit.

Les houthis ont menacé de faire de Tel-Aviv une « cible principale » de futures attaques qui atteindront « en profondeur » le territoire israélien.

Ces rebelles mènent depuis novembre des attaques contre des navires marchands présentés comme liés à Israël, en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, des zones maritimes essentielles pour le commerce mondial.

Ces derniers mois, ils ont aussi revendiqué plusieurs attaques visant la ville israélienne d’Eilat, sur la mer Rouge, mais la grande majorité des projectiles ont été interceptés.

Point d’entrée essentiel

En décembre, les États-Unis, grands alliés d’Israël, ont mis en place une force multinationale pour protéger la navigation en mer Rouge et lancé depuis janvier, avec l’aide de Londres, de nombreuses frappes contre les houthis au Yémen.

La guerre au Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, oppose depuis 2014 les houthis et le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite et a provoqué l’une des plus graves crises humanitaires au monde.

Les frappes sur Hodeïda sont les premières revendiquées par Israël contre le Yémen, a affirmé Mohammed Albasha, analyste du Moyen-Orient pour le groupe Navanti, basé aux États-Unis.

Le port de Hodeïda, un point d’entrée essentiel pour le carburant et les marchandises dans les régions du Yémen tenues par les rebelles, est resté pratiquement intact tout au long du conflit, a-t-il souligné.

« Maintenant, les commerçants craignent que (ces frappes) n’aggravent la situation déjà critique en matière de sécurité alimentaire et humanitaire dans le nord du Yémen, car la majorité des échanges commerciaux transitent par ce port », selon lui.