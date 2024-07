(Mascate) Les auteurs de l’attaque meurtrière contre une mosquée chiite de Mascate, revendiqué par le groupe État islamique (EI), étaient trois frères omanais, a annoncé jeudi la police du sultanat d’Oman.

Agence France-Presse

L’attaque dans la nuit de lundi à mardi avait fait six morts (quatre Pakistanais, un Indien et un policier omanais) ainsi que 28 blessés, selon les autorités.

Il s’agit du premier attentat connu revendiqué par le groupe EI dans le sultanat qui compte parmi les pays les plus stables du Moyen-Orient et où vivent des ibadites, des sunnites et des chiites, membres des trois des principaux courants de l’islam.

Les trois auteurs de l’attentat tués « en résistant aux forces de l’ordre […] étaient des frères omanais adeptes de la pensée déviante », terme désignant la mouvance djihadiste, a déclaré la police omanaise sur le réseau social X.

Dans sa revendication de l’attentat, l’EI a indiqué que trois de ses « combattants » avaient mené l’attaque durant le rite annuel de l’Achoura, observé par des millions de chiites dans le monde en mémoire du martyre de Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, tué en 680 par la dynastie sunnite des Omeyyades.

L’EI, qui considère les chiites comme des hérétiques, a été à l’origine d’une série d’attaques contre des mosquées des membres de cette communauté au Koweït et en Arabie saoudite en 2015.

En janvier, le groupe a également revendiqué la responsabilité de deux explosions en Iran, qui ont fait près de 100 morts et de nombreux blessés dans ce pays à majorité chiite.