PHOTO OHAD ZWIGENBERG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Washington appelle Israël à en faire plus contre les colons extrémistes

(Washington) Les États-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles restrictions de visas à l’encontre d’Israéliens ayant commis des abus en Cisjordanie occupée, appelant Israël à en faire davantage pour que les responsables des violences « rendent des comptes ».

Agence France-Presse

« Il s’agit d’une tendance générale à l’augmentation de la violence que nous avons malheureusement constatée au cours des derniers mois et de la nécessité pour Israël de faire davantage pour tenir les gens responsables de leurs actes », a déclaré à la presse le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, en annonçant ces nouvelles restrictions, qui interdisent aux personnes visées et à leurs proches de se rendre aux États-Unis.

Le responsable a convenu que « le gouvernement israélien a pris certaines mesures pour réprimer la violence des colons en Cisjordanie ». Mais, a-t-il ajouté, « ces mesures n’ont pas été suffisantes ».

Les restrictions annoncées mercredi concernent notamment un ancien soldat de l’armée israélienne, Elor Azaria, qui avait purgé une peine de neuf mois de prison après avoir été reconnu coupable d’homicide pour avoir abattu en 2016 un assaillant palestinien blessé.

D’autres personnes sont également visées, mais elles n’ont pas été identifiées, la loi américaine interdisant selon les circonstances de rendre leurs noms publics.

PHOTO MUSSA ISSA QAWASMA, REUTERS Des machines israéliennes démolissent une maison palestinienne près d’Hébron, en Cisjordanie occupée, le 11 juillet 2024.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie.

Les États-Unis ont déjà pris plusieurs séries de sanctions financières à l’encontre de plus d’une vingtaine de personnes ou entités accusées de violences contre des civils palestiniens, et imposé des restrictions de visa contre des dizaines de personnes.

Ces sanctions ont aussi visé des avant-postes de colonies dites « sauvages », construits sans autorisation d’Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Environ 490 000 Israéliens vivent dans les colonies de Cisjordanie, au milieu de trois millions de Palestiniens.

Interrogé sur leur efficacité, le porte-parole a indiqué que des responsables israéliens se sont plaints auprès de Washington contre cette politique de sanctions, destinée en partie, selon lui, à faire pression sur Israël.

Le chef de l’ONU dénonce la politique israélienne en Cisjordanie occupée

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a fustigé mercredi la politique israélienne en Cisjordanie occupée, qui représente « un pieu dans le cœur » pour la solution à deux États.

« Certains développements récents plantent un pieu dans le cœur pour toute perspective d’une solution à deux États », a estimé Antonio Guterres, dans une déclaration lue par son chef de cabinet Courtenay Rattray lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

« La géographie de la Cisjordanie occupée ne cesse d’être altérée par des mesures israéliennes administratives et légales. La saisie de grandes parcelles de terre dans des régions stratégiques et des changements dans la planification, la gestion des terres et la gouvernance devraient accélérer l’expansion des colonies de façon importante », a-t-il déploré, dénonçant l’extension de la « souveraineté israélienne sur ce territoire occupé ».

Il a également condamné une série de « mesures punitives contre l’Autorité palestinienne » et la légalisation par Israël de cinq avant-postes de colonies.

PHOTO YUKI IWAMURA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres

Les avant-postes, des colonies dites « sauvages », sont construits sans autorisation d’Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.

« Nous devons changer de direction. Toute activité de colonisation doit cesser immédiatement », a plaidé Antonio Guterres, répétant que les colonies sont « une violation flagrante du droit international et un obstacle clé à la paix ».

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie.

Antonio Guterres a répété son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération inconditionnelle de tous les otages. « La situation humanitaire à Gaza est une tache morale sur nous tous », a-t-il lancé.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d’Israël ont lancé une attaque qui a entraîné la mort de 1195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a lancé une offensive aérienne puis terrestre dans le territoire palestinien dévasté et menacé de famine, qui a fait jusqu’à présent 38 794 morts, en majorité des civils, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.