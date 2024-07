(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a fustigé mercredi la politique israélienne en Cisjordanie occupée, qui représente « un pieu dans le cœur » pour la solution à deux États.

Agence France-Presse

« Certains développements récents plantent un pieu dans le cœur pour toute perspective d’une solution à deux États », a estimé Antonio Guterres, dans une déclaration lue par son chef de cabinet Courtenay Rattray lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

« La géographie de la Cisjordanie occupée ne cesse d’être altérée par des mesures israéliennes administratives et légales. La saisie de grandes parcelles de terre dans des régions stratégiques et des changements dans la planification, la gestion des terres et la gouvernance devraient accélérer l’expansion des colonies de façon importante », a-t-il déploré, dénonçant l’extension de la « souveraineté israélienne sur ce territoire occupé ».

Il a également condamné une série de « mesures punitives contre l’Autorité palestinienne » et la légalisation par Israël de cinq avant-postes de colonies.

PHOTO YUKI IWAMURA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres

Les avant-postes, des colonies dites « sauvages », sont construits sans autorisation d’Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.

« Nous devons changer de direction. Toute activité de colonisation doit cesser immédiatement », a plaidé Antonio Guterres, répétant que les colonies sont « une violation flagrante du droit international et un obstacle clé à la paix ».

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie.

Antonio Guterres a répété son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération inconditionnelle de tous les otages. « La situation humanitaire à Gaza est une tache morale sur nous tous », a-t-il lancé.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d’Israël ont lancé une attaque qui a entraîné la mort de 1195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a lancé une offensive aérienne puis terrestre dans le territoire palestinien dévasté et menacé de famine, qui a fait jusqu’à présent 38 794 morts, en majorité des civils, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.