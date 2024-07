Afghanistan De violentes tempêtes font 47 morts et 350 blessés

(Charbagh Safa) Au moins 47 personnes ont été tuées et 350 blessées par des tempêtes et pluies d’une rare violence qui ont dévasté lundi des quartiers entiers de la ville de Jalalabad et des villages environnants, ont annoncé mardi les autorités de l’est de l’Afghanistan.