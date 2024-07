(Jérusalem) Quatre soldats israéliens ont été blessés dimanche dans une attaque à la voiture-bélier à un arrêt de bus près de Lod, dans le centre d’Israël, ont annoncé l’armée, les services de secours et la police.

Agence France-Presse

L’attaque a eu lieu à proximité de la base militaire de Tzrifin, a précisé un communiqué de l’armée.

Il s’agit d’une « attaque terroriste présumée », a indiqué le porte-parole de la police dans un communiqué, ajoutant que l’assaillant avait été « neutralisé ».

L’homme à bord de la voiture-bélier est un Palestinien « originaire de Jérusalem-Est », selon la police.

Le Magen David Adom (MDA), l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, a affirmé avoir pris en charge et transporté trois personnes blessées au Centre médical Shamir-Assaf Harofeh, qui de son côté a dit avoir admis quatre blessés.

Deux hommes « d’environ 20 ans » se trouvent dans un état grave, avec de nombreuses blessures, et une personne est « légèrement » blessée, selon le communiqué du MDA. Un des blessés est dans un « état critique », selon la police.

L’armée a annoncé plus tard dimanche qu’« un officier et un autre soldat » « avaient été grièvement blessés », et deux autres soldats blessés, l’un « modérément » et l’autre « légèrement ».

« Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons vu un véhicule qui avait heurté des personnes à un arrêt de bus, nous avons immédiatement appelé des renforts », ont déclaré les secouristes Michelle Rashkovski et Shneor Tsik, selon un second communiqué du MDA.

Des images, certaines vraisemblablement filmées par des témoins, d’autres diffusées par la télévision israélienne, montrent ce qui semble être le lieu de l’attaque, au carrefour de Nir Tzvi, où de nombreuses voitures sont à l’arrêt.

On y distingue une voiture blanche en marge d’un abribus, et une vidéo montre des hommes tirant sur cette voiture.