(Rome) Les chefs de la diplomatie du G7 ont condamné jeudi l’annonce par le gouvernement israélien de son intention de légaliser cinq avant-postes de colonies et de saisir 1270 hectares de terres en Cisjordanie occupée.

Agence France-Presse

Les ministres des Affaires étrangères du « Groupe des 7 » – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis – déclarent « s’associer aux Nations unies et à l’Union européenne pour condamner l’annonce par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich que cinq avant-postes doivent être légalisés en Cisjordanie ».

« Nous rejetons aussi la décision du gouvernement d’Israël de saisir 1270 hectares de terre en Cisjordanie – la plus grande saisie de terres depuis les accords d’Oslo [en 1993) – et la décision d’étendre les colonies existantes en Cisjordanie occupée en autorisant 5295 nouvelles unités de logement et trois nouvelles colonies », ajoutent-ils dans un communiqué transmis par la présidence italienne du G7.

Les avant-postes, des colonies dites « sauvages », sont construits sans autorisation d’Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Des dizaines d’entre eux ont été établis en Cisjordanie occupée, en plus des colonies autorisées par les autorités israéliennes. De taille très variable, ils peuvent aller de quelques tentes à des préfabriqués reliés aux réseaux d’eau et d’électricité.

Environ 490 000 Israéliens sont installés en Cisjordanie dans les colonies, au milieu de trois millions de Palestiniens.

« Le programme de colonies du gouvernement israélien n’est pas conforme au droit international, et contre-productif à la cause de la paix », soulignent les ministres du G7.

La légalisation des cinq avant-postes en question a été annoncée par Bezalel Smotrich, ministre des Finances (extrême droite, colon et partisan de l’annexion de la Cisjordanie) le 28 juin, en sa qualité de ministre chargé de la gestion civile de la Cisjordanie occupée au sein du ministère de la Défense.

« Fonds bloqués »

Selon des médias israéliens, M. Smotrich a obtenu ces légalisations dans le cadre d’un marchandage au sein du gouvernement, en échange notamment de la libération, à laquelle il était opposé, de fonds collectés par Israël et revenant à l’Autorité palestinienne.

À ce sujet, le G7 appelle Israël à débloquer « tous les fonds bloqués », à « supprimer ou assouplir les mesures aggravant à la situation économique à Gaza », et à « prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les services bancaires de correspondance entre les banques israéliennes et palestiniennes restent en place ».

Depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre, la situation financière de l’Autorité palestinienne, qui exerce des pouvoirs limités sur une partie de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, ne cesse de se détériorer.

Et ce en raison des restrictions imposées par les autorités israéliennes sur les transferts des recettes fiscales collectées par elles et devant revenir à l’Autorité palestinienne en vertu d’accords signés dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien entamé dans la décennie 1990, et aujourd’hui moribond.

En outre, Bezalel Smotrich a menacé en mai de couper un canal bancaire vital entre Israël et la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance par trois pays européens de l’État de Palestine.

M. Smotrich avait informé le premier ministre Benyamin Nétanyahou qu’il « n’avait pas l’intention de prolonger » la garantie de l’État bénéficiant aux « banques correspondantes ».

Cette protection annuelle est indispensable pour permettre à deux institutions financières israéliennes, la banque Hapoalim et l’Israel Discount Bank, de continuer à jouer leur rôle de correspondantes avec les banques implantées en Cisjordanie.