(Beyrouth) Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé mercredi soutenir la position du Hamas palestinien dans les négociations indirectes avec Israël pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, répétant qu’en cas d’accord, son parti mettrait fin à ses attaques depuis le sud du Liban.

Agence France-Presse

Depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, le Hezbollah échange quotidiennement des tirs transfrontaliers avec Israël, et dit intervenir en soutien à son allié du Hamas. Ces échanges de tirs font craindre une guerre à plus grande échelle.

« Ce que le Hamas accepte, nous l’acceptons […] et ce qui satisfait le Hamas nous satisfait », a déclaré Hassan Nasrallah dans une allocution télévisée en hommage à un commandant du mouvement pro-iranien, Mohammed Nasser, tué par Israël début juillet.

« D’ailleurs, nous ne leur demandons pas de se coordonner avec nous parce que la bataille est avant tout leur bataille », a-t-il ajouté.

Des négociations indirectes pour tenter d’avancer vers un cessez-le-feu à Gaza doivent reprendre au Qatar en présence du directeur de la CIA, William Burns, et du chef du Mossad israélien, David Barnea.

Dimanche, le Hamas a dit, selon un responsable, ne plus réclamer un cessez-le-feu permanent avant toute négociation sur une libération d’otages. Israël affirme de son côté vouloir poursuivre la guerre jusqu’à la destruction du Hamas.

Dans son discours, Hassan Nasrallah a réaffirmé qu’en cas d’accord sur un cessez-le-feu, « que nous espérons tous, nous cesserons le feu incontestablement ».

En réponse au ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, selon qui Israël « continuera de lutter et de faire tout ce qui est nécessaire » contre le Hezbollah, « même s’il y a un cessez-le-feu » à Gaza, Hassan Nasrallah a affirmé que son parti ne tolérerait « aucune agression que l’ennemi israélien pourrait mener contre le Liban en cas de cessez-le-feu à Gaza, même si cela est très improbable ».

« La résistance qui lance des centaines de roquettes et des dizaines de drones en une journée sur des cibles sensibles au nord, à 30 et 35 km de profondeur […] montre qu’elle n’a pas peur de la guerre et est prête à toute éventualité », a-t-il ajouté.