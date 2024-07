Israël et le Hamas en guerre, jour 272 Barrage de roquettes du Hezbollah sur Israël, négociations attendues sur Gaza

(Beyrouth) Le Hezbollah libanais a tiré jeudi plus de 200 roquettes et drones explosifs sur le nord d’Israël et le Golan occupé, faisant redouter un nouveau conflit dans la région, à l’heure où la guerre ne connaît pas de répit dans la bande de Gaza.