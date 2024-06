Appuyés par l’aviation, des soldats israéliens ont mené vendredi des opérations contre le Hamas palestinien dans la ville de Gaza, poussant des dizaines de milliers de personnes à la fuite, au neuvième mois de la guerre qui fait craindre un embrasement régional.

Agence France-Presse

L’armée avait débuté jeudi une opération à Choujaïya avec des tirs d’artillerie et d’hélicoptères. Elle y a fait état de la « présence de terroristes » et « d’infrastructures terroristes ». Des soldats y ont pénétré et des avions militaires ont visé des « dizaines de sites » du Hamas.

Des colonnes de fumée se sont élevées au-dessus de Choujaïya après des frappes aériennes et des tirs d’obus, selon un correspondant de l’AFP.

La Défense civile et des témoins ont fait état de « nombreux morts ».

« Des dizaines de milliers de civils » ont fui le secteur, a indiqué la Défense civile, après un appel de l’armée à évacuer.

« Ça suffit »

« Ça suffit ! […] Nous avons perdu nos enfants et nos maisons, et nous continuons à fuir d’un endroit à un autre », a lancé une Palestinienne en quittant le secteur.

« J’ai vu un char devant la mosquée de Chouhada qui tirait [sur des cibles]. Mes parents et ma sœur étaient coincés dans la maison et je n’ai plus aucune nouvelle d’eux. Il y avait des martyrs dans les rues », a raconté Abdelkarim al-Mamlouk, un habitant de Gaza.

Des frappes israéliennes ont visé d’autres zones du nord de Gaza, « éliminant des dizaines de terroristes se cachant dans des écoles de l’UNRWA », l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, a indiqué l’armée.

Dans le centre de la bande de Gaza, des sources médicales ont fait état de trois morts dont une fille à Deir el-Balah et des tirs d’artillerie ont été entendus à Nousseirat. Dans le sud, des tirs d’artillerie ont ciblé Khan Younès et Rafah.

PHOTO BASHAR TALEB, AGENCE FRANCE-PRESSE Un Palestinien inspecte les dégâts causés à un bâtiment de Deir al-Balah détruit à la suite d’un bombardement israélien de Deir al-Balah, le 28 juin.

Mohammad al-Mughair, un responsable de la Défense civile, a indiqué à l’AFP que les forces israéliennes avançaient dans l’ouest de Rafah et visaient le quartier général de son agence.

« Nous avons été visés, [les tirs] causant des dommages à deux camions de pompiers, une ambulance, et une petite excavatrice qui sert à sortir les blessés de sous les gravats » a-t-il dit, ajoutant que des membres de la Défense civile avaient été blessés.

Les troupes israéliennes ont lancé le 7 mai une offensive terrestre à Rafah, alors présentée par Israël comme le dernier grand bastion du Hamas. Mais les combats ont repris dans plusieurs autres régions, surtout dans le nord où des poches du Hamas demeurent.

Conditions « désastreuses »

L’offensive israélienne d’envergure à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste contre Israël le 7 octobre qui a entraîné la mort de 1195 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

PHOTO DOAA ROUQA, REUTERS Des femmes en deuil consolent une fillette lors des funérailles de Palestiniens tués par des frappes israéliennes à Deir al-Balah, le 28 juin.

Durant l’attaque, 251 personnes ont été enlevées, dont 116 sont toujours retenues à Gaza, parmi lesquelles 42 sont mortes, selon l’armée.

Israël a promis de détruire le mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et qu’il considère comme une organisation terroriste, de même que les États-Unis ou l’Union européenne.

Son offensive sur la bande de Gaza a fait jusqu’à présent 37 765 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas.

La guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans le petit territoire palestinien de 2,4 millions d’habitants, assiégé depuis le 9 octobre par Israël : l’eau et la nourriture manquent et le système de santé est à genoux.

Un total de 32 hôpitaux sur les 36 que compte la bande de Gaza ont été endommagés depuis le 7 octobre, et parmi eux 20 sont désormais hors service, selon des chiffres communiqués vendredi par l’OMS.

Une chargée de mission de l’UNRWA, Louise Wateridge, a qualifié vendredi de « désastreuses » les conditions de vie dans le territoire.

Au milieu des déchets

Des habitants vivent dans des ruines d’immeubles ou des tentes autour d’un gigantesque tas de déchets, a-t-elle dit à la presse à Genève, en liaison vidéo depuis le centre de la bande de Gaza.

« Il n’y a pas d’eau, pas d’assainissement, pas de nourriture », a-t-elle ajouté à propos de Khan Younès.

PHOTO JEHAD ALSHRAFI, ASSOCIATED PRESS Des Palestiniens arrivent à Khan Younès après avoir fui une offensive terrestre et aérienne israélienne dans la ville voisine de Rafah, le 28 juin.

Les craintes de voir le conflit se propager au Liban se sont amplifiées.

Au lendemain du début de la guerre, le puissant mouvement libanais Hezbollah a ouvert un front avec Israël en soutien au Hamas, et depuis, les échanges de tirs dans la zone frontalière sont presque quotidiens et parfois très intenses.

Le Hezbollah a dit vendredi avoir lancé plusieurs attaques sur des positions militaires israéliennes près de la frontière, et annoncé la mort d’un de ses combattants, tué par un tir israélien.

L’agence officielle libanaise a de son côté fait état de la mort de trois personnes, dont deux Palestiniens, dans une frappe israélienne sur le village de Kfar Kila.

Dans le nord d’Israël, les sirènes d’alerte à la roquette ont retenti plusieurs fois, d’après l’armée, qui a ensuite indiqué que trois drones avaient été lancés depuis le Liban avant de tomber en Galilée, sans faire de victimes.