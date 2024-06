(Jénine) Le Djihad islamique palestinien a revendiqué jeudi des explosions lors d’une incursion israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, ayant tué un soldat israélien et blessé 16 autres, d’après un responsable militaire.

Agence France-Presse

Le capitaine Alon Sacgiu, 22 ans, « est tombé lors d’une opération dans le secteur de Jénine », a rapporté l’armée israélienne dans un communiqué, ajoutant qu’un autre soldat avait été grièvement blessé.

D’après un responsable militaire s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, 15 autres ont été blessés plus légèrement.

« Les soldats ont été blessés du fait de la déflagration d’un engin explosif », a indiqué cette source, sans plus de précision.

« Nos héroïques combattants du bataillon de Jénine sont parvenus à faire exploser deux véhicules militaires [israéliens] », a indiqué dans un communiqué la branche armée du Djihad islamique, les brigades Al Qods, affirmant avoir activé six engins explosifs.

Lors du raid, le Croissant-Rouge palestinien a dit avoir pris en charge un jeune Palestinien, « blessé par balle au visage et transféré vers un hôpital ».

L’agence officielle palestinienne Wafa a indiqué qu’il avait été blessé par des tirs israéliens et a rapporté que l’armée israélienne avait « fait incursion à Jénine peu avant minuit et est restée déployée jusqu’à l’aube jeudi dans la ville et autour du camp de réfugiés, avec des dizaines de tireurs d’élite sur les toits de bâtiments commerciaux et de maisons, sur fond d’affrontements violents et de bruits d’explosions ».

Les brigades Al Qods ont indiqué dans leur communiqué que les affrontements nocturnes dans la ville palestinienne, où les raids israéliens et violences sont fréquents, avaient duré huit heures.

« Nous ne quitterons pas le champ de bataille et ne cesserons pas les affrontements tant que l’occupation [Israël] n’est pas vaincue », ont-elles affirmé.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie.

Selon les autorités palestiniennes, 553 Palestiniens y ont été tués par l’armée ou des colons israéliens depuis le 7 octobre en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Au moins 15 Israéliens ont été tués dans des attaques, dont des soldats, dans ce même territoire et au cours de la même période, selon un décompte de l’AFP à partir des chiffres officiels israéliens.