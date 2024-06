PHOTO ARASH KHAMOOSHI, THE NEW YORK TIMES

Pendant des décennies, les autorités iraniennes ont insisté sur le fait que la loi obligeant les femmes à se couvrir les cheveux et à s’habiller modestement était sacro-sainte et ne méritait même pas d’être discutée. Elles ont rejeté la lutte des femmes qui contestaient la loi comme un symptôme de l’ingérence occidentale.

Farnaz Fassihi et Leily Nikounazar The New York Times

Alors que l’Iran tient cette semaine une élection présidentielle, la question de l’obligation de porter le hijab, c’est-à-dire de se couvrir les cheveux, est devenue un sujet de campagne brûlant. Les six candidats, dont cinq conservateurs, ont cherché à se distancier des méthodes utilisées pour faire appliquer la loi, à savoir la violence, les arrestations et les amendes.

« Les élections mises à part, la politique mise à part, nous ne devrions en aucun cas traiter les femmes iraniennes avec une telle cruauté », a déclaré Mustafa Pourmohammadi, candidat conservateur à la présidence et religieux ayant joué un rôle important dans les services de renseignement, lors d’une table ronde organisée la semaine dernière par la télévision d’État. Il a également déclaré que les fonctionnaires du gouvernement devraient être punis pour la loi sur le hijab parce qu’il était de leur devoir d’éduquer les femmes sur les raisons pour lesquelles elles doivent porter le hijab, et non de l’appliquer violemment.

Le hijab est depuis longtemps un symbole d’identité religieuse, mais aussi un outil politique en Iran. Les femmes ont résisté à la loi, de différentes manières, depuis son entrée en vigueur après la révolution islamique de 1979.

Il est peu probable que la loi soit annulée, et il n’est pas certain qu’un nouveau président puisse en assouplir l’application. Différentes administrations ont adopté des approches plus ou moins strictes à l’égard du hijab.

Ebrahim Raïssi, président dont la mort dans un accident d’hélicoptère en mai a provoqué une élection d’urgence, avait imposé certaines des mesures les plus sévères à l’égard des femmes.

Néanmoins, certains militants des droits de la femme et analystes iraniens estiment que le fait d’avoir imposé cette question pendant les élections est en soi une réussite. Cela montre que le mouvement de désobéissance civile « Femmes, vie, liberté », qui a débuté il y a près de deux ans, est devenu trop important pour être ignoré.

Les femmes et les jeunes filles se promènent dans les rues, mangent dans les restaurants, vont au travail et utilisent les transports publics en portant des robes, des jupes et des jupons, et en laissant leurs cheveux découverts. Ce faisant, elles prennent de grands risques, car la police des mœurs rôde aux coins des rues pour arrêter les femmes qui défient les règles.

Transcender les frontières

Fatemeh Hassani, 42 ans, sociologue à Téhéran, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que le fait que le hijab et la police des mœurs soient devenus un enjeu électoral montrait que les femmes, par leur détermination et leur résistance, avaient « réussi à influencer les politiques intérieures du pays et à forcer le gouvernement à reconnaître leurs demandes de droits accrus ».

Les femmes représentent environ la moitié des 61 millions d’électeurs iraniens. Bien que l’apathie électorale soit élevée parmi les détracteurs du gouvernement, l’opposition à la loi sur le hijab et à la police des mœurs ne se limite plus à eux. Elle a transcendé les frontières entre les sexes, les religions et les classes sociales, et les plaintes les plus virulentes émanent désormais des religieux et des conservateurs, qui constituent l’épine dorsale des électeurs du gouvernement.

Lors d’un débat télévisé en direct vendredi sur les questions sociales, les femmes et le hijab ont dominé l’évènement de quatre heures. La question a également fait surface dans des vidéos de campagne qui semblent cibler les électrices et dans des rassemblements organisés dans différentes villes du pays.

À Ispahan, la vidéo d’un rassemblement en faveur d’un candidat, le Dr Masoud Pezeshkian, montre une jeune fille de 18 ans, ses longs cheveux noirs flottant autour de ses épaules, qui prend le micro. Elle a déclaré représenter la jeune génération et les nouveaux électeurs, la génération qui défend ses revendications, et a demandé : « Avez-vous le pouvoir d’affronter la police de la moralité, les contrôleurs du hijab et les forces de sécurité autonomes ? »

M. Pezeshkian est le seul candidat de la faction réformatrice, qui est favorable à une plus grande ouverture sociale et à un engagement avec l’Occident. Il a été la voix la plus forte contre le hijab obligatoire et la police des mœurs, et le seul candidat à dire clairement qu’il s’oppose à ce que l’on dise à quiconque comment s’habiller.

« Nous ne pourrons pas obliger les femmes à porter le hijab », a-t-il déclaré lors du débat de vendredi. « Les arrestations, les confrontations et les comportements honteux résoudront-ils ce problème ? »

Pour quand ?

Les électrices ne sont pas toutes convaincues de l’imminence d’un changement. Malgré les condamnations des candidats, la police des mœurs continue de patrouiller quotidiennement dans les rues de Téhéran et d’autres grandes villes avec des camionnettes et des voitures de police. Elle intercepte parfois les femmes et leur donne un avis verbal, parfois les arrête. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des femmes battues et traînées dans des fourgons.

« Je ne les crois pas. Le président n’a aucune autorité sur cette question, car il s’agit d’une ligne rouge pour la République islamique », a déclaré Sephideh, enseignante de 32 ans originaire de Téhéran, lors d’un entretien téléphonique, demandant que son nom de famille ne soit pas publié afin d’éviter d’éventuelles représailles. « Mais lors des élections précédentes, la question du hijab a été abandonnée, et maintenant, ils en parlent tous », a-t-elle ajouté, concluant que la lutte des femmes « gagnera ».

Les femmes iraniennes qui ne croient pas au port du hijab se battent contre la loi depuis qu’elle existe, c’est-à-dire depuis la révolution islamique de 1979.

À l’époque, les religieux qui ont renversé la monarchie ont imposé la charia islamique sur tous les aspects de la vie sociale, de la tenue vestimentaire des femmes au mélange des sexes en passant par la consommation d’alcool.

Le mouvement « Femmes, vie, liberté » a débuté en 2022 après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs, qui l’avait arrêtée parce qu’elle était accusée d’avoir enfreint la loi sur le hijab. Des femmes et des jeunes filles indignées ont mené des manifestations dans tout le pays, brûlant leur foulard, dansant dans les rues et scandant que les femmes devaient être libres. Le soulèvement a pris de l’ampleur et a exigé la fin du pouvoir clérical. Le gouvernement a fini par écraser les manifestations par la violence.

Ces derniers mois, des logiciels de reconnaissance faciale, installés dans des caméras de surveillance de la circulation et des drones, ont été utilisés pour identifier les contrevenantes au port du hijab, qui reçoivent alors une convocation par texto pour se présenter au tribunal, selon trois femmes interrogées qui ont reçu de tels messages et un rapport d’Amnistie internationale.

PHOTO ARASH KHAMOOSHI, THE NEW YORK TIMES Jeunes femmes ne portant pas le hijab dans un parc de Téhéran

Fahimeh, blogueuse de mode de 41 ans, a déclaré lors d’une entrevue à Téhéran que le choix du prochain président n’aurait aucune incidence sur la lutte pour davantage de droits. « Nous, les femmes, n’attendons pas leur permission pour enlever notre hijab. À l’heure actuelle, beaucoup ne portent déjà plus le hijab. »

Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix et militante des droits de la femme la plus en vue en Iran, qui purge actuellement une peine de 10 ans d’emprisonnement, a publié samedi une déclaration dans laquelle elle qualifie l’élection de simulacre.

« Comment pouvez-vous, alors que vous tenez d’une main une épée, une potence, des armes et des prisons contre le peuple, placer de l’autre une urne devant ce même peuple et l’appeler de manière trompeuse et mensongère à se rendre aux urnes ? », a déclaré Mme Mohammadi.

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez la version originale (en anglais, abonnement requis)