Personnel de l’ONU détenu au Yémen « Toutes les personnes détenues doivent être immédiatement libérée »

(Genève) Les dirigeants de six agences de l’ONU et de trois ONG ont appelé jeudi à la libération immédiate et inconditionnelle de leur personnel détenu par les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.