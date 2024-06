Le responsable des droits de l’Homme des Nations unies, Volker Turk, a indiqué mardi que treize membres du personnel de l’ONU avaient été arrêtés, dont six membres de son propre personnel.

(Genève) Les dirigeants de six agences de l’ONU et de trois ONG ont appelé jeudi à la libération immédiate et inconditionnelle de leur personnel détenu par les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.

« Les travailleurs humanitaires, les défenseurs des droits de l’Homme et les spécialistes du développement doivent cesser d’être pris pour cible au Yémen. Toutes les personnes détenues doivent être immédiatement libérées », ont-elles déclaré dans un communiqué commun.

« Nous, responsables des entités des Nations unies et des ONG internationales concernées, appelons à la libération immédiate et inconditionnelle de tout le personnel détenu au Yémen par les autorités houthies », indique la déclaration commune.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la récente détention par les autorités houthies de 17 membres de nos organisations et de nombreuses autres personnes associées à des organisations de la société civile, à des ONG nationales et internationales et à d’autres organisations soutenant des activités humanitaires », poursuit le texte.

La déclaration a été signée par les chefs des agences des Nations unies chargées de la santé, de l’alimentation, des droits de l’Homme, du développement, de la culture et de l’enfance.

Elle a également été signée par les responsables d’Oxfam International, de CARE et de Save the Children International.

Le responsable des droits de l’Homme des Nations unies, Volker Turk, a indiqué mardi que treize membres du personnel de l’ONU avaient été arrêtés, dont six membres de son propre personnel.

« Ces arrestations sont sans précédent, non seulement au Yémen mais dans le monde entier. Elles entravent directement notre capacité à aider les personnes les plus vulnérables au Yémen, notamment les 18,2 millions de personnes qui ont besoin d’aide humanitaire et de protection », ajoute le texte.

Il demande aux houthis de confirmer l’endroit exact où ils sont détenus, à préciser leurs conditions de détention et exige de pouvoir les rencontrer immédiatement.

Les Nations unies et les organisations humanitaires ont déclaré la semaine dernière que l’arrestation de ces personnels semblait être le résultat d’une opération coordonnée.

Les houthis ont affirmé avoir arrêté « un réseau d’espionnage américano-israélien » opérant sous le couvert d’organisations humanitaires, une affirmation que M. Turk a qualifiée de « scandaleuse ».

Les rebelles houthis sont engagés dans une guerre civile qui a provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde. Plus de la moitié de la population dépend de l’aide humanitaire, dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.

Les rebelles ont pris le contrôle de la capitale Sanaa en septembre 2014, provoquant une intervention militaire menée par l’Arabie saoudite au nom du gouvernement yéménite en mars 2015.

L’ONG Human Rights Watch estime que les houthis ont enlevé et torturé des centaines de civils depuis le début du conflit.