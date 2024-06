À leur réveil, samedi dernier à Gaza, les quatre Israéliens étaient otages du Hamas depuis 245 jours. Rien ne distinguait les bâtiments où ils étaient détenus, deux immeubles d’habitation en béton trapus, des autres résidences de ce quartier peuplé de familles palestiniennes.

Bilal Shbair et Ronen Bergman The New York Times

Après des semaines de planification, quelques secondes ont fait la différence dans le sauvetage des otages israéliens.

Quelques heures plus tard, les captifs, trois hommes et une femme, allaient retrouver leurs familles, à l’issue d’une opération de sauvetage risquée et planifiée de longue date, durant laquelle toute la puissance de l’armée israélienne serait utilisée avec un effet dévastateur.

« Je suis tellement émue », a dit Noa Argamani, 26 ans, au premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lors d’un appel téléphonique après sa libération. « Ça fait si longtemps que j’ai entendu de l’hébreu. »

PHOTO MARKO DJURICA, REUTERS Un écran montre une photo de Noa Argamani et son père, au centre-ville de Tel-Aviv.

Le sauvetage a mobilisé des centaines d’agents de renseignement et deux équipes de commandos, chacune prenant d’assaut un des immeubles où les otages étaient détenus, a indiqué l’armée israélienne.

Dans l’appartement, où les hommes étaient emprisonnés, une fusillade a éclaté entre les soldats et les gardes du Hamas, selon l’armée et les images vidéo qu’elle a diffusées. Plus tard, sous une pluie de balles, le camion dans lequel trois otages et un officier israélien blessé étaient évacués est tombé en panne et a été encerclé par des combattants palestiniens, ont indiqué des responsables israéliens.

Afin de couvrir les sauveteurs et leur permettre d’emmener les otages vers la liberté, l’armée de l’air a frappé des dizaines de cibles à proximité. De nombreux Palestiniens n’ont pris conscience des combats qu’en entendant les bombes exploser.

Des dizaines de personnes, dont des enfants, ont été tuées durant l’opération. Les autorités sanitaires du Hamas estiment leur nombre à plus de 270, l’armée israélienne, à moins de 100. Ni l’armée israélienne ni les sources palestiniennes n’ont détaillé combien de civils et de combattants ont été tués.

Les préparatifs

Des semaines avant le raid, le renseignement israélien a identifié deux bâtiments, distants d’environ 200 m, dans lesquels ils pensaient que les otages étaient détenus.

En mai, il a été établi que Mme Argamani (une vidéo de sa capture par le Hamas lors d’un festival de musique le 7 octobre a été diffusée sur l’internet) était détenue dans l’appartement d’une famille près du marché de Nuseirat, a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.

Non loin, dans l’appartement d’une autre famille, se trouvaient les trois hommes, Almog Meir Jan, 22 ans, Andrey Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 41 ans.

PHOTO DE L’ARMÉE ISRAÉLIENNE, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Almog Meir Jan, réuni avec ses proches à l’hôpital, après son évacuation

Selon l’armée israélienne, le logement où les hommes étaient détenus appartenait à Abdallah Aljamal. La mort d’Aljamal a été confirmée dimanche par le bureau des médias du gouvernement de la bande de Gaza, qui a déclaré qu’il avait travaillé pour l’agence de presse Palestine Now, affiliée au Hamas.

Durant la planification, l’attaque simultanée des deux bâtiments s’est imposée. « Si on en avait choisi juste un, le risque que les terroristes tuent les otages dans l’autre aurait été trop élevé », a déclaré l’amiral Hagari.

En préparation de la mission, les militaires ont « construit des copies de ces maisons afin de s’entraîner », a déclaré l’amiral Hagari, ajoutant que la coordination entre les deux équipes devait être « aussi précise qu’une opération au cerveau », de peur qu’une erreur dans un groupe entraîne des problèmes dans l’autre.

Le raid

Samedi matin, alors que le soleil approchait de son zénith, les habitants de Nuseirat ont quitté la chaleur de leurs immeubles, allant travailler, faire les courses ou visiter leur famille.

« C’était normal, les rues étaient pleines de vie, les gens faisaient leurs emplettes », a déclaré Bayan Khaled abu Amr, 32 ans, qui avait quitté la maison ce matin-là pour se rendre chez son oncle.

À 80 km de là, à Tel-Aviv, des officiers israéliens se pressaient au quartier général du Shin Bet, l’agence de sécurité israélienne. « La tension était très, très élevée », a déclaré M. Hagari.

C’est là, vers 11 h, que le général Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée, a ordonné aux commandos de l’unité antiterroriste israélienne YAMAM de lancer le raid.

PHOTO ABED KHALED, REUTERS De jeunes Palestiniens jouent parmi les débris à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza.

Deux véhicules ayant l’apparence de camions locaux ont démarré, se dirigeant chacun vers un des deux bâtiments où les otages étaient détenus.

Khalil abdul Qader al-Tahrawi, un commerçant de 60 ans, a affirmé qu’il était assis devant son magasin lorsqu’il a vu des hommes portant l’uniforme des Brigades Qassam, la branche militante du Hamas, s’approcher de l’immeuble dans lequel les trois hommes ont été retrouvés détenus.

Le groupe, a-t-il dit, lui a paru « suspect et étrange ». « Ils grimpaient dans le bâtiment avec des échelles et redescendaient en pointant leurs fusils partout. » Il dit avoir pensé qu’il s’agissait de commandos israéliens.

D’autres témoins ont décrit des hommes qu’ils croyaient être des membres des forces spéciales européennes, mais habillés en civil. Les responsables israéliens ont refusé de dire si les soldats ou agents israéliens s’étaient déguisés pour le raid.

Peu après le feu vert du général Halevi, les troupes ont simultanément investi les deux bâtiments. Noa Argamani était enfermée dans une pièce fermée à clé, et ses ravisseurs ont été tués avant même de se rendre compte de ce qui se passait, ont indiqué des responsables israéliens.

« Dans l’immeuble de Noa Argamani, nos forces les ont complètement surpris », dit le porte-parole Hagari.

L’évasion

Au moment où l’équipe ayant libéré Noa Argamani la conduisait vers un point d’extraction par hélicoptère sur la côte méditerranéenne de Gaza, l’équipe chargée de sauver les trois hommes dans l’autre immeuble s’est trouvée sous le feu ennemi et Arnon Zmora, 36 ans, un officier de l’unité YAMAM, a été blessé par balle, selon Hagari. Les images des caméras corporelles diffusées par les autorités israéliennes montrent les troupes israéliennes retrouvant les trois otages dans un immeuble résidentiel, durant un échange de tirs avec l’adversaire hors écran.

Sur ces images, où ont été floutés les visages des soldats et les images sanglantes, on voit les otages sortir de l’immeuble et courir dans un terrain arboré, alors qu’une fusillade éclate autour d’eux.

« Des membres du Hamas leur ont tiré dessus », a déclaré M. Al-Tahrawi, propriétaire du magasin.

D’autres combattants se sont joints à la bataille, « courant dans les rues avec des lance-grenades », a dit le porte-parole Hagari, selon qui le feu était nourri.

Alors que Mme Argamani s’approchait de la plage à bord d’un véhicule, l’autre camion utilisé pour le sauvetage des hommes est tombé en panne, selon des responsables israéliens ayant requis l’anonymat. Pour couvrir le camion en panne, l’armée de l’air a bombardé les environs, créant ainsi un bouclier de feu.

« Soudain, j’ai entendu une bombe exploser très fort et le bruit de missiles autour de la mosquée », a déclaré Mme Abu Amr, la femme qui était sortie rendre visite à son oncle. « Je ne me souviens pas de l’heure exacte, mais peut-être 11 h 20. »

PHOTO ABED KHALED, REUTERS Des appartements en ruine après une frappe aérienne israélienne près de la zone où les otages ont été sauvés samedi.

« Un autre missile très puissant est tombé et il y a eu de la fumée grise, a ajouté Mme Abu Amr. Les gens criaient. » Dans le chaos du bombardement, « les enfants hurlaient, les femmes trébuchaient en courant ».

Les forces terrestres israéliennes stationnées à proximité se sont dirigées vers le camion en panne et ont transféré les otages et l’officier blessé dans un autre véhicule.

De là, ils ont filé vers la plage, où un hélicoptère les attendait. Un premier hélicoptère avait déjà décollé, emmenant Mme Argamani.

Des images diffusées par l’armée montrent des soldats accompagnant les otages sur la plage tandis que l’hélicoptère soulève un nuage de sable.

Les conséquences

Le message « Nous avons les diamants en main » a été envoyé, diamants étant le nom donné aux otages durant l’opération, a dit le porte-parole Hagari.

L’officier Zmora a été évacué vers un hôpital israélien, où il a succombé à ses blessures.

Dimanche, dans les couloirs de l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa à Deir al-Balah – dernier grand centre médical encore fonctionnel dans le centre de Gaza –, s’entassaient de nombreux nouveaux patients, alors que plus de 100 corps y avaient été amenés samedi, a déclaré Khalil Daqran, un responsable de l’hôpital.

La plupart des corps ont depuis été enterrés ou réclamés par des proches, a-t-il ajouté.

Le centre médical – déjà bondé avant la mission de sauvetage israélienne à Nuseirat – débordait, a déclaré le Dr Abdelkarim al-Harazin, 28 ans, un médecin travaillant sur place.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 700 personnes ont été blessées.

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez cet article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis).