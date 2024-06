La réponse du Hamas transmise aux médiateurs contient des « amendements » à la proposition annoncée par Joe Biden, « notamment un calendrier pour un cessez-le-feu permanent et le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza », selon une source proche des discussions.

Les États-Unis travailleront avec les pays médiateurs afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ajoutant que toutes les demandes du Hamas n’étaient pas « réalisables ».

La veille, le Hamas a donné une réponse aux médiateurs du Qatar et de l’Égypte à un plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par Joe Biden, proposé selon lui par Israël.

Le Hamas a appelé à un « arrêt total de l’agression » à Gaza et proposé des « amendements » à la proposition annoncée par le président américain, « notamment un calendrier pour un cessez-le-feu permanent et le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza », avait indiqué une source au fait des discussions.

En visite de consultation avec le Qatar sur la réponse du Hamas, M. Blinken a déclaré que le mouvement islamiste palestinien, en guerre depuis plus de huit mois contre Israël dans la bande de Gaza, aurait pu donner un « oui clair et simple ».

Parmi les demandes du Hamas, « certains changements sont réalisables, d’autres ne le sont pas », a déclaré M. Blinken.

« Je pense que ce fossé peut être comblé », a toutefois ajouté le responsable américain.

« Cela ne veut pas dire qu’il sera comblé, car, en fin de compte, c’est le Hamas qui devra décider », a-t-il par ailleurs tenu à souligner. « Plus cela dure, plus les gens souffriront, et il est temps de cesser les marchandages », a-t-il encore dit.

Le mouvement islamiste Hamas a annoncé mardi avoir donné sa réponse, sans en révéler le contenu, aux médiateurs du Qatar et de l’Égypte, appelant à un « arrêt total de l’agression » à Gaza.

Ce plan en trois phases avait été annoncé le 31 mai par le président américain Joe Biden, qui l’avait alors présenté comme une proposition israélienne.

Mais Israël n’a pas annoncé officiellement sa position et poursuit sans répit son offensive, lancée le 7 octobre sur la bande de Gaza en riposte à l’attaque sanglante menée par le Hamas sur son sol.

« Crimes contre l’humanité »

Mercredi, une commission d’enquête de l’ONU a estimé qu’Israël était responsable de « crimes contre l’humanité », notamment pour « extermination », dans la bande de Gaza, où la guerre a fait des dizaines de milliers de morts.

Cette commission a aussi accusé les autorités israéliennes et sept groupes armés palestiniens, dont la branche armée du Hamas, de crimes de guerre.

L’ambassade d’Israël à Genève a accusé la commission de « discrimination systématique » à son encontre.

La guerre à Gaza a aussi entraîné une flambée de violences en Cisjordanie occupée, où six Palestiniens ont été tués mardi, et à la frontière nord d’Israël avec le Liban, où les échanges de tirs sont quotidiens entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié du Hamas.

L’armée a annoncé qu’environ 160 roquettes avaient été tirées du Liban sur Israël mercredi matin, après qu’une frappe israélienne a tué un important commandant du Hezbollah la veille dans le sud du Liban.

Le mouvement islamiste libanais a revendiqué les tirs de plusieurs « dizaines de Katioucha » ainsi que de missiles guidés.

Pendant ce temps, des bombardements ont visé la bande de Gaza, assiégée par Israël. Dans le nord, sept personnes ont été tuées dans l’est de la ville de Gaza, selon un médecin.

Plusieurs frappes ont visé le centre du territoire, selon un correspondant de l’AFP.

À Rafah, dans le sud, un enfant a été tué dans le bombardement d’une maison, a indiqué un médecin de l’hôpital Nasser. Des témoins ont signalé des tirs d’artillerie dans la partie est de la ville de Khan Younès.

L’armée a annoncé poursuivre ses opérations terrestres dans le centre de la bande de Gaza et avoir « éliminé de nombreuses cellules terroristes dans des combats rapprochés », mardi à Rafah.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort de 1194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes enlevées, 116 sont toujours retenues en otages à Gaza, dont 41 sont mortes, selon l’armée israélienne.

En riposte, l’armée israélienne a lancé une offensive dans la bande de Gaza qui a fait jusqu’à présent 37 164 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

M. Blinken, en visite mardi en Israël, avait averti que si le Hamas n’acceptait pas la proposition actuellement sur la table, un échec serait « clairement » de sa responsabilité.

Les négociations indirectes se heurtent jusqu’à présent aux exigences contradictoires des deux camps.

Israël refuse de mettre fin à la guerre tant que le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne, ne sera pas éliminé.

Le mouvement islamiste réclame notamment un cessez-le-feu définitif et un retrait total des soldats israéliens de la bande de Gaza.

« Un calendrier »

Les États-Unis ont indiqué « examiner » cette réponse. « Je ne vais pas fournir de contexte ou de détails sur la réponse qui vient d’arriver et que notre équipe est en train d’évaluer, tout comme nos amis du Qatar et de l’Égypte », a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby.

Des médias israéliens et le site américain Axios ont affirmé que le Hamas avait rejeté le plan.

Un dirigeant du Hamas, Izzat al-Rishq, a cependant déclaré que la réponse était à la fois « responsable, sérieuse et positive » et qu’elle « ouvrait la voie à un accord ».

« Les allégations de médias israéliens quant à la réponse du Hamas témoignent de tentatives visant à soustraire Israël aux obligations de l’accord », a-t-il écrit, laissant entendre que ces indications de presse permettaient à Israël de poursuivre ses frappes.

Antony Blinken a également souligné que le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lui avait « réaffirmé son engagement » pour un cessez-le-feu, lors d’un entretien lundi.

Le plan prévoit, dans une première phase, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d’un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

« L’horreur doit cesser », a lancé mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devant une conférence internationale en Jordanie consacrée à l’aide humanitaire pour Gaza.

L’ONU s’inquiète des risques de famine dans le territoire, où au moins 1,7 million de personnes, sur environ 2,4 millions d’habitants, ont été déplacées à plusieurs reprises par la guerre.