(Dubaï) Plus d’une dizaine d’employés d’organisations internationales sont détenus par les rebelles houthis au Yémen, dont 11 travaillant pour l’ONU, ont indiqué vendredi des ONG et les Nations unies.

Agence France-Presse

Selon l’organisation yéménite de défense des droits humains Mayyun, au moins 18 Yéménites ont été enlevés jeudi par des services de sécurité dans quatre régions contrôlées par ces insurgés soutenus par l’Iran.

À New York, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a de son côté assuré que « les autorités houthies de facto avaient arrêté 11 employés locaux (de l’ONU) travaillant au Yémen ».

Stéphane Dujarric a précisé que des « clarifications » avaient été réclamées aux houthis sur les circonstances et les conditions de leur détention.

Nous explorons tous les canaux possibles afin de favoriser la libération sans condition de toutes ces personnes aussi vite que possible. Stéphane Dujarric

Selon lui, il s’agit de deux femmes et neuf hommes, appréhendés lors des trois derniers jours dans les provinces de Hajjah, Hodeida, Saada et Sanaa.

Six travaillent pour le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les cinq autres pour cinq agences différentes : l’UNESCO, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations unies pour le développement et le Bureau de l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen.

Selon un communiqué de l’ONG Human Rights Watch, le mari et les deux jeunes enfants d’une employée d’une organisation de la société civile font partie des personnes enlevées à leur domicile ou sur leur lieu de travail.

Les houthis n’ont pas fait de commentaires à ce stade.

« Grave escalade »

Ces rebelles se sont emparés de la capitale Sanaa en 2014, entraînant l’intervention l’année suivante d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite en soutien au gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Le conflit a fait des centaines de milliers de morts et plongé le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

Les houthis « ont attaqué les maisons et kidnappé des membres du personnel des Nations unies et d’autres organisations internationales », a affirmé l’ONG Mayyun.

Cette « grave escalade […] constitue une violation des privilèges et de l’immunité du personnel des Nations unies », a-t-elle ajouté, en dénonçant « un chantage visant à obtenir des gains politiques et économiques ».

Les enlèvements se sont produits de manière « simultanée » dans quatre localisations différentes, a indiqué l’organisation.

« Les actions des houthis compromettent le travail humanitaire essentiel au Yémen alors que la majorité des Yéménites n’ont pas un accès adéquat aux biens de première nécessité comme la nourriture et l’eau », a réagi auprès de l’AFP Niku Jafarnia, de Human Rights Watch.

Dans un communiqué sur X, le ministre yéménite de l’Information Moammar al-Eryani a déploré une « escalade sans précédent et une violation flagrante des lois et des conventions internationales ».

Depuis le début de la guerre au Yémen, les houthis ont enlevé, détenu arbitrairement et torturé des centaines de civils, y compris des employés de l’ONU et d’ONG.

L’année dernière, l’ONG britannique Save the Children a suspendu ses opérations pour dix jours dans les zones sous contrôle houthi après la mort d’un de ses employés détenu à Sanaa.