Pour les Afghans, après les inondations, la soif

(Dasht-e Fulool) « Nos puits sont remplis de boue : pour boire, on doit laisser nos seaux décanter », raconte Nawroz, un mois après les crues qui ont ravagé sa province du nord de l’Afghanistan où humanitaires et habitants redoutent désormais déshydratation et épidémies.