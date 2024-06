(Jérusalem) L’armée israélienne a annoncé jeudi la mort d’un de ses soldats, tué dans une attaque du Hezbollah dans le nord d’Israël, théâtre d’affrontements transfrontaliers quasi quotidiens depuis bientôt huit mois entre l’armée israélienne et le mouvement libanais, allié du Hamas palestinien.

Agence France-Presse

Plus tôt jeudi, l’armée avait d’abord annoncé la mort « au combat » de ce soldat. Sur son site internet, il est identifié comme le sergent-chef Refael Kauders, âgé de 39 ans.

Le lieutenant-colonel Peter Lerner a précisé lors d’une conférence de presse tenue après la publication des communiqués de l’armée que le soldat avait été tué mercredi lors d’une attaque de drone du Hezbollah dans la commune de Hurfeish, près du mont Méron.

« Il s’agit d’un nouvel exemple de la manière dont le Hezbollah tente de percer les dispositifs de défense d’Israël », a déclaré ce porte-parole de l’armée.

« Le résultat de cette attaque est évidemment terrible puisqu’un soldat a été tué », a-t-il déclaré aux journalistes, « le Hezbollah s’acharne, et, depuis huit mois, il intensifie presque chaque jour ses attaques contre Israël ».

Mercredi, dans un climat de guerre larvée avec le Hezbollah, l’armée avait annoncé que « deux drones explosifs lancés (du Liban) avaient frappé la zone de Hurfeish », bourgade druze située à moins de 5 km de la ligne de démarcation avec le Liban.

Selon le correspondant militaire du quotidien Times of Israel, neuf autres soldats ont été blessés, dont un grièvement dans ces attaques au drone.

L’armée israélienne indique avoir perdu 645 soldats depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque-surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud d’Israël à partir de la bande de Gaza.

Cette guerre a entraîné la mort de 1194 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

Sur les 251 personnes emmenées comme otages le 7 octobre, 120 sont toujours détenues à Gaza, dont 41 sont mortes selon l’armée israélienne.

En riposte, Israël a lancé une offensive d’une ampleur sans précédent contre la bande de Gaza, où il dit vouloir éliminer le Hamas. Les bombardements et les opérations militaires israéliennes y ont fait jusqu’à présent 36 654 morts, essentiellement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas.

À la frontière libanaise, les affrontements transfrontaliers entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, ou d’autres groupes armés sont quasi quotidiens depuis le 7 octobre.

En près de huit mois, ces violences ont fait plus de 450 morts au Liban, pour la plupart des combattants, et près de 90 civils, selon un décompte de l’AFP. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués dans ces affrontements, selon les autorités.

Le Département d’État américain a mis en garde mercredi contre une « escalade » à la frontière israélo-libanaise, soulignant que cela mettrait en péril la sécurité d’Israël, après que le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré que son pays était « prêt pour une opération très intense » sur son flanc nord.