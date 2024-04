Israël et le Hamas en guerre, jour 178 L’armée israélienne laisse destructions et cadavres à l’hôpital al-Chifa

Les soldats israéliens se sont retirés lundi du complexe hospitalier d’al-Chifa à Gaza après deux semaines d’opérations, laissant derrière eux d’immenses destructions et des cadavres selon un médecin du plus grand hôpital du territoire palestinien meurtri par près de six mois de guerre.