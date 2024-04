Selon les derniers sondages, en cas d’élections anticipées, Benny Gantz serait largement en tête et devancerait M. Nétanyahou, dont la popularité est en baisse depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Jérusalem) Le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre et rival principal du premier ministre Benyamin Nétanyahou, a appelé mercredi soir à des élections législatives anticipées en septembre.

Agence France-Presse

« Nous allons solliciter prochainement » les électeurs et « nous devons pour cela fixer une date consensuelle en septembre » pour des législatives, a déclaré M. Gantz, qui est aussi député, dans un discours télévisé depuis son bureau à la Knesset (Parlement israélien).

L’organisation d’élections anticipées nécessite l’accord de 61 élus, soit la majorité des députés de la Knesset, où le Likoud, parti de M. Nétanyahou, compte le plus de sièges sans avoir cependant la majorité.

« J’ai tenu au courant le premier ministre – à qui je souhaite une bonne santé et un prompt rétablissement (après son opération chirurgicale dimanche, NDLR), et nous allons poursuivre le dialogue sur cette question », a ajouté M. Gantz, qui dirige le Parti de l’unité nationale (centre droit).

M. Nétanyahou est sorti de l’hôpital mardi, deux jours après y avoir été admis pour être opéré d’une hernie, selon son bureau.

Le Likoud de M. Nétanyahou a immédiatement rejeté l’appel de M. Gantz, estimant dans un communiqué que des élections au moment où Israël est en guerre « conduiraient inévitablement à la paralysie » et « nuiraient aux combats » de l’armée en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Des manifestations d’opposants à M. Nétanyahou ont réuni des milliers de personnes ces dernières semaines et particulièrement depuis samedi, notamment à Tel-Aviv et Jérusalem. Les protestataires et proches de familles d’otages enlevés le 7 octobre en Israël ont appelé à la démission du premier ministre.

Selon les derniers sondages, en cas d’élections anticipées, Benny Gantz serait largement en tête et devancerait M. Nétanyahou, dont la popularité est en baisse depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 1170 morts en Israël, essentiellement des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles.

Plus de 250 personnes ont été enlevées et 130 d’entre elles sont toujours otages dont 34 sont mortes, à Gaza, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël a déclenché la guerre contre le Hamas, qui a fait près de 33 000 morts dans la bande de Gaza, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.