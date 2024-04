(Jérusalem) Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, devrait sortir de l’hôpital mardi, a annoncé son bureau lundi, au lendemain de son hospitalisation pour être opéré d’une hernie.

Agence France-Presse

M. Nétanyahou est entré à l’hôpital dimanche en fin de journée pour subir cette intervention très surveillée, alors que la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza dure depuis bientôt six mois.

Le premier ministre « se sent très bien et continue de mener ses activités quotidiennes, notamment des consultations et des conversations, depuis l’hôpital », a déclaré son bureau dans un communiqué, ajoutant que sa sortie était prévue mardi après-midi.