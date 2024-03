Israël Fin de l’exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes

(Jérusalem) L’exemption des juifs ultra-orthodoxes du service militaire prend fin lundi pour ces jeunes religieux après des années de tergiversations, une question sensible qui divise la société israélienne sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, et un casse-tête pour le gouvernement Nétanyahou.