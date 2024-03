(Le Caire) Le patron de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche au Caire « Israël à lever les derniers obstacles à l’aide » pour la bande de Gaza, menacée de famine, exhortant une nouvelle fois Israël et le Hamas palestinien à un « cessez-le-feu immédiat ».

Agence France-Presse

« Quand on regarde Gaza, on dirait presque que les quatre cavaliers de l’Apocalypse galopent au-dessus, semant la guerre, la famine, la conquête et la mort », a dit M. Guterres lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri.

« Le monde entier pense qu’il est plus que temps de faire taire les armes et de mettre en place un cessez-le-feu immédiat », a-t-il ajouté.

PHOTO KHALED DESOUKI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres

Plus tôt dimanche, il a rencontré le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, accompagné du patron de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Cinq mois et demi d’une guerre dévastatrice ont plongé la bande de Gaza dans une situation humanitaire catastrophique.

M. Guterres avait déjà dénoncé samedi en Égypte la « douleur » des Gazaouis, prisonniers d’« un cauchemar sans fin », à l’occasion d’un déplacement au point de passage avec la ville de Rafah, située dans le sud du territoire palestinien.

Israël impose un siège complet à Gaza depuis le 9 octobre et contrôle strictement l’aide qui arrive principalement depuis l’Égypte via Rafah. Ces contrôles réduisent, selon l’ONU, le nombre de camions entrant dans le territoire palestinien.

« D’un côté de la frontière, on voit des camions humanitaires à perte de vue, de l’autre une catastrophe humanitaire qui empire chaque jour », a constaté M. Guterres.

Il a également salué le « rôle politique et humanitaire vital de l’Égypte avec l’aéroport d’al-Arich et le point de passage de Rafah, artères essentielles pour l’entrée de l’aide vitale à Gaza ».

PHOTO MARK GARTEN, NATIONS UNIES, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Antonio Guterres, rencontre des enfants palestiniens évacués de la bande de Gaza à l’hôpital général d’al-Arish, en Égypte.

Premier État arabe à avoir reconnu Israël, l’Égypte est un médiateur traditionnel entre Israéliens et Palestiniens. Avec le Qatar, elle a contribué à l’instauration d’une trêve ayant permis fin novembre la libération d’otages et de prisonniers palestiniens.

Pourparlers

Les chefs des services de renseignement américains et israéliens ont quitté Doha après un nouveau cycle de pourparlers sur une trêve dans la bande de Gaza, a indiqué dimanche à l’AFP une source au fait des discussions.

Le patron de la CIA, Bill Burns, et celui du Mossad, David Barnea, ont quitté la capitale qatarie samedi en fin de journée « pour informer leurs équipes respectives dans leur pays de ce cycle » de négociations, a affirmé cette source sous couvert d’anonymat.

Ces pourparlers se sont « concentrés sur les détails et un ratio pour l’échange d’otages et de prisonniers », a-t-elle ajouté, en précisant que les « équipes techniques restaient à Doha ».

Les pays médiateurs – États-Unis, Qatar et Égypte – sont engagés depuis des semaines dans des pourparlers sur une trêve, après cinq mois et demi de guerre dévastatrice entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, et un accord de libération des otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Israël avait annoncé jeudi que le chef du Mossad se rendrait vendredi à Doha pour y rencontrer celui de la CIA, ainsi que le premier ministre qatari et le chef des services de renseignement égyptiens. Il s’agissait de sa deuxième visite en une semaine, après la reprise des pourparlers à la suite de l’échec des efforts visant à obtenir une trêve avant le mois de jeûne du ramadan.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1160 morts en Israël, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de chiffres officiels.

D’après Israël, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d’entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes.

Selon le Hamas, l’offensive menée en représailles par l’armée israélienne a fait 32 226 morts dans le territoire palestinien assiégé au bord de la famine.

Un responsable du Hamas avait fait état samedi de « profondes divergences » avec Israël dans les discussions, notamment sur le cessez-le-feu, le retour complet des personnes déplacées et la gestion de l’aide humanitaire.