(Jeddah) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé mercredi en Arabie saoudite pour de nouvelles discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, les États-Unis redoublant d’efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu.

Agence France-Presse

M. Blinken, arrivé à Jeddah dans l’ouest du royaume en provenance de Manille, devrait avoir des entretiens avec le prince héritier Mohamed ben Salmane, qu’il a déjà rencontré à plusieurs reprises depuis le début de la guerre il y a plus de cinq mois.

Il doit se rendre jeudi en Égypte.

Il s’agit du sixième déplacement au Moyen-Orient de M. Blinken depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas dans le sud d’Israël, qui a coûté la vie à au moins 1160 personnes la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.

Selon Israël, environ 250 personnes ont été enlevées durant l’attaque et 130 d’entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes.

En représailles, Israël a juré d’anéantir le Hamas. Son armée a lancé une offensive dévastatrice dans le territoire palestinien qui a fait jusqu’à présent 31 923 morts en majorité des civils selon le ministère de la Santé du Hamas.

La guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza assiégée par Israël où la population civile est au bord de la famine selon l’ONU.

Mardi, le secrétaire d’État a dénoncé le fait que « l’ensemble de la population » à Gaza souffre d’une « insécurité alimentaire grave ».

Lors de ses entretiens, il doit aborder les efforts déployés pour parvenir « à un accord de cessez-le-feu immédiat garantissant la libération de tous les otages restants », ainsi que « l’intensification des efforts internationaux visant à accroître l’aide humanitaire à Gaza », selon le département d’État.

M. Blinken évoquera aussi la question « d’une voie politique pour le peuple palestinien avec des garanties de sécurité pour Israël, et d’une architecture pour une paix et une sécurité durables dans la région ».

Les États-Unis mènent une intense activité diplomatique afin de rallier les pays arabes à la reconstruction à Gaza une fois le conflit terminé, ainsi que sa gouvernance.

À terme, les États-Unis s’efforcent de faciliter un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël, qui contiendrait des garanties de sécurité américaines pour le royaume saoudien, selon son entourage.

La nouvelle tournée de M. Blinken au Proche-Orient intervient au moment où des pourparlers en vue d’une trêve entre Israël et le Hamas, assortie de la libération d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens, s’intensifient.

Les États-Unis pressent dans le même temps leur allié israélien d’éviter une offensive terrestre à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui risquerait selon la Maison-Blanche de faire encore plus de victimes civiles, « aggraverait la situation humanitaire déjà grave, renforcerait l’anarchie à Gaza et isolerait encore plus Israël ».