PHOTO ABDEL KAREEM HANA, ASSOCIATED PRESS

Un premier bateau chargé de vivres pour la population affamée par plus de cinq mois de guerre est attendu vendredi dans la bande de Gaza, au moment où les Palestiniens célèbrent sous tension la première grande prière depuis le début du ramadan.

Adel ZAANOUN, avec Mathieu GORSE à Jérusalem Agence France-Presse

Le bateau de l’ONG espagnole Open Arms, remorquant une barge chargée de 200 tonnes de vivres, était visible vendredi matin au large de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, selon un journaliste de l’AFP.

Depuis le matin, sur le littoral de la Méditerranée, des habitants observaient au loin le bateau, qui ouvre une voie maritime depuis Chypre vers le territoire assiégé depuis le début de la guerre, le 7 octobre, entre Israël et le Hamas.

« Je veux de l’aide pour mes enfants. Je veux qu’ils vivent et ne meurent pas de faim. Ils ne mangent que des plantes sauvages, il n’y a pas de pain. C’est le mois du ramadan et il n’y a rien à manger à Gaza », a témoigné un déplacé, Abou Issa Ibrahim Filfil.

Nous attendons avec impatience ce navire. Nous prions pour que cela suffise, car les gens ici meurent de faim. Abou Issa Ibrahim Filfil

L’ONU redoute une famine généralisée dans la bande de Gaza, notamment dans le nord, difficilement accessible, où vivent actuellement plus de 300 000 personnes.

Le Hamas a accusé l’armée israélienne d’avoir une nouvelle fois ouvert le feu jeudi soir avec « des chars et des hélicoptères » dans cette région, sur une foule qui attendait une distribution de farine à l’entrée de la ville de Gaza.

L’armée a rejeté ces accusations vendredi et affirmé que ce sont des « Palestiniens armés » qui ont tiré sur la foule.

Ces tirs ont fait 20 morts et 155 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas.

« Il y a eu des tirs directs des forces d’occupation sur des gens rassemblés au rond-point Koweït pour attendre l’arrivée de camions avec de la nourriture », a raconté à l’AFP le docteur Mohammed Ghurab, directeur des services d’urgence de l’hôpital al-Chifa.

Sur place, un correspondant de l’AFP a vu de nombreuses ambulances avec des dépouilles et des blessés.

300 000 repas

PHOTO MOHAMMED SALEM, REUTERS L’ONU redoute une famine généralisée dans la bande de Gaza, notamment dans le nord, difficilement accessible, où vivent actuellement plus de 300 000 personnes.

Une course contre la montre est engagée pendant ce temps pour tenter d’acheminer davantage d’aide humanitaire dans le territoire.

L’aide par voie terrestre arrive principalement depuis l’Égypte via Rafah, dans le sud, après avoir été inspectée par Israël, mais reste très insuffisante face aux besoins immenses des 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza.

Face à l’urgence humanitaire, plusieurs pays ont commencé à diversifier les voies d’acheminement en organisant des parachutages ou un couloir maritime depuis Chypre, mais tous soulignent que ces initiatives ne peuvent se substituer aux routes terrestres.

Parti mardi de Chypre, le bateau d’Open Arms transporte 300 000 repas préparés par l’ONG américaine World Central Kitchen.

« Nous savons tous que ce n’est pas suffisant […], c’est pourquoi nous devons ouvrir ce couloir avec un flux continu de bateaux », a déclaré jeudi la présidente de WCK, Erin Gore.

Une équipe de WCK déjà présente à Gaza a construit une jetée flottante où seront débarquées les cargaisons destinées à la population du nord du territoire.

« Nous espérons décharger l’aide dès qu’il sera possible de s’amarrer, mais de nombreux facteurs jouent dans cette opération compliquée », a ajouté Mme Gore dont l’ONG a indiqué affréter un second navire avec « des centaines de tonnes » de vivres.

« Affamé et épuisé »

Dans le nord de Gaza, les habitants scrutent quotidiennement le ciel dans l’attente d’un parachutage, avant de se précipiter au milieu des ruines pour récupérer un sac de nourriture.

« Nous errons depuis tôt le matin dans l’espoir qu’un avion largue des parachutes au-dessus de nous », a raconté un déplacé, Mokhles al-Masry, un sac de farine sur les épaules, à Beit Lahia. « Tout le peuple est affamé et épuisé », a-t-il ajouté.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort d’au moins 1160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes.

Selon Israël, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d’entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 32 seraient mortes.

En représailles, Israël a promis d’anéantir le mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne. Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu’à présent 31 341 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Des dizaines de frappes ont visé le territoire vendredi, notamment la ville de Gaza, Khan Younès dans le sud ainsi que le centre, selon les autorités du Hamas. Des témoins ont signalé des combats à Khan Younès et dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville.

La guerre a aussi envenimé les tensions dans les Territoires palestiniens occupés par Israël.

À Jérusalem, les fidèles musulmans arrivaient en masse vendredi sur l’esplanade des Mosquées, où sont déployés, par crainte de débordements, des milliers de membres des forces de l’ordre pour la première grande prière depuis le début du ramadan le 11 mars.

Face à l’intransigeance des deux camps, les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, les trois pays médiateurs, ne sont pas parvenus à arracher un accord de trêve assorti à des libérations d’otages comme ils l’espéraient avant le ramadan.

Une source du Hamas a indiqué vendredi à l’AFP que le mouvement islamiste avait présenté aux médiateurs égyptiens et qataris une position faisant preuve de « flexibilité ».

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a lui promis de poursuivre la guerre jusqu’à l’élimination du Hamas et annoncé une offensive prochaine contre la ville de Rafah, collée contre la frontière fermée avec l’Égypte, où sont massés, selon l’ONU, environ un million et demi de Palestiniens.